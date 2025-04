Norwegischer Klub gewinnt Gerichtsverfahren gegen UEFA wegen Meinungsfreiheit

HQ

Der norwegische Fußballverein SK Brann, dreimaliger Sieger der Eliteserien, hat die UEFA vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) verklagt, um sein Recht auf freie Meinungsäußerung zu verteidigen... Und sie gewannen. Dies geschah, nachdem die UEFA den Verein im Jahr 2024 zweimal mit einer Geldstrafe von 5.000 Euro belegt hatte, weil seine Fans bei Spielen der Champions League der Frauen "Die UEFA ist eine Mafia" skandierten.

Der europäische Fußballverband war der Ansicht, dass Gesänge und Transparente, die suggerieren, die UEFA sei eine Mafia, aufgrund beleidigender Äußerungen und provokativen Charakters einen Verstoß gegen ihre Regeln darstellen. Der norwegische Klub legte bei der UEFA Einspruch gegen die Sanktion ein, ohne Ergebnis. Brann wandte sich dann an eine höhere Behörde, den CAS, und dieser entschied über den Guardian zugunsten des Clubs.

Der CAS urteilte, dass die Formulierung "UEFA-Mafia" im spezifischen Kontext des Fußballspiels weder beleidigend noch provokativ sei, obwohl er einräumte, dass dieselben Worte in anderen Fällen nicht akzeptabel wären. Sie stellt sich eher auf die Seite des Clubs, der sagte, dass diese Gesänge humorvoll und satirisch seien und nicht gegen die Meinungsfreiheit verstießen. Sie wiesen auch darauf hin, dass es "problematisch" wäre, auf Satire mächtiger Organisationen mit Sanktionen zu reagieren.

"Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ein Klub aus Norwegen den gesamten Fußball in Europa bewegt, aber heute tun wir es tatsächlich. In einer Welt, in der die Meinungsfreiheit angegriffen wird, ist dies ein wichtiges und korrektes Urteil", sagte der Präsident von Brann, Aslak Sverdrup