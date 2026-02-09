Norwegens Sander Eitrem bricht neuen olympischen Rekord und holt seine erste Goldmedaille bei den Olympischen Spielen

HQ

Sander Eitrem, 23-jähriger norwegischer Eisschnellläufer, hat einen neuen olympischen Rekord um drei Sekunden gebrochen, als er bei den Olympischen Winterspielen in Milano Cortina im 5000-m-Eisschnelllauf der Männer bei seinem olympischen Debüt erneut Gold für Norwegen gewann.

Eitrem beendete das Ziel in 6:03,95, mehr als drei Sekunden schneller als der bisherige olympische Rekord von 6:08,84, aufgestellt vom Schweden Nils van der Poel in Peking 2022. Der tschechische Läufer Metodej Jilek und der italienische Riccardo Lorello holten Silber und Bronze.

Eitrem verfehlte nur seine eigene Bestmarke, 5:58,52, den Weltrekord (und war der erste und einzige Mann, der die Sechs-Minuten-Marke über 5000 m überschritt), den er letzten Januar beim ISU Speed Skating World Cup in Salt Lake City gebrochen hatte. Doch es reichte mehr als aus, um bei den Olympischen Winterspielen einen neuen Höchstwert aufzustellen und Norwegens erste Medaille im 5000-m-Lauf der Männer seit 1994 zu holen.

Nur einen Tag zuvor hatte sein Landsmann Ragne Wiklund (25 Jahre) eine Silbermedaille im 3000-m-Lauf der Frauen gewonnen. Bisher führt Norwegen am dritten Tag der Olympischen Spiele mit sechs Medaillen, darunter drei Goldmedaillen, die Medaillentabelle an, mit Anna Odine Strøm auf der Normalschanze der Frauen, Johannes Høsflot Klæbo (Gold) und Martin Nyenget (Bronze) im 20-km-Skiathlon der Männer sowie Bronze für Heidi Weng im 20-km-Skiathlon der Frauen