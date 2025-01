Noctua NF-A14x25 G2 PWM (Sx2-PP)

Noctuas NF-Serie wurde nun stark überarbeitet und die lange Modellnummer in der Kopfzeile kommt einfach daher, dass Noctua ein Set NF-A14x25 G2 Lüfter als Zweiteiler mit Zubehör verkauft. Aus diesem Grund werden sie Sx2-PP genannt, da es sich um ein Set handelt, das speziell für die Push-Pull -Konfiguration entwickelt wurde. Es ist auch ein super schönes und äußerst informatives Paket mit viel zusätzlichem Zubehör. Wir haben aber auch einzeln getestet.

Sie können auch eine Version namens LS-PWM oder Low-Speed erhalten. Dadurch lässt deutlich weniger Luft durch, aber der Geräuschpegel beträgt auch nur 12 dB, also viel Glück beim Hören. Es gibt sogar eine runde Version namens A14x25r G2 für Luftkühler. Um zu unterstreichen, wie sehr Noctua ein Geek ist, gibt es ihr Spitzenmodell der Luftkühlung in zwei verschiedenen Versionen, die jeweils für AMD- bzw. Intel -CPUs optimiert sind, mit minimalen Unterschieden in ihren Oberflächen, was die Möglichkeit eröffnet, es leicht zu optimieren und sogar ein paar Grad mehr Kühlung herauszuholen als ein Modell, das mit beiden funktioniert.

Noctua ist kein Unternehmen, das dafür bekannt ist, neue Versionen desselben Produkts herauszubringen. Die G2-Version des NF-A14-Lüfters wurde ein Jahrzehnt lang entwickelt, und es ist höchstwahrscheinlich eine Mischung aus einem ziemlich guten Ausgangspunkt und kleinen Schritten auf einmal, die ganze Zeit. Ich habe nur einige Noctua-Ventilatoren, die ich letztes Jahr hatte und die wahrscheinlich über 15 Jahre alt waren, in den Ruhestand geschickt, nicht weil sie defekt waren, sondern einfach, weil ich es aufgegeben hatte, sie zu reinigen.

Doch das NF-A14x25 G2 PWM ist Noctuas neues 140-mm-Flaggschiff. Es gibt eine Reihe von cleveren Abkürzungen, aber sie alle decken reale Produktionsmethoden und Optimierungen ab. Es ist also nicht die Marketingabteilung, sondern die Ingenieure bei Noctua, die das große Budget haben. Leider spiegelt sich dies im Preis wider: 70 £ für ein einzelnes Exemplar und etwa 130 £ für einen Satz Sx2-PP.

Alles besteht aus Flüssigkristallpolymer, einem fantastischen Kunststoff, den es lustigerweise auch in einer Version namens Kevlar gibt, mit der die meisten Menschen wahrscheinlich vertraut sind. Die Version, die Noctua verwendet, heißt Sterrox, was die Eigenschaft hat, dass es beim Schmelzen eine sehr gleichmäßige Kettenstruktur bildet. Es handelt sich um eine eigene Version, bei der Glasfaser zur Versteifung auf molekularer Ebene verwendet wird, und sie zeichnet sich durch eine hohe Eigenträgheit, Festigkeit, praktisch keine Wärmeausdehnung und Kriechen aus, ein Phänomen, bei dem sich Polymermaterialien, die einer anhaltenden mechanischen Belastung ausgesetzt sind, auch bei Raumtemperatur kontinuierlich verformen. Wie ich schon sagte, Noctua sind Geeks auf einem etwas anderen Niveau als die meisten. Auch die Nabe, an der sich die Klingen treffen, ist durchdacht und optimiert.

Dann gibt es noch die Verwendung von Laufrädern mit Winglets, der nach oben gerichteten Flosse, die bei einigen Boeing- und Airbus-Flugzeugen zu sehen ist und für zusätzlichen Auftrieb sorgt. Aber ich frage mich, ob Noctua sie eher verwendet, um die auftretenden Vibrationen zu stoppen, da es einen Druckunterschied auf dem Lüfterblatt gibt, da eine Seite saugt und eine Seite bläst. Es entsteht also ein Druckunterschied.

Warum sollten Sie also ein Sx2-PP-Kit kaufen? Denn wir müssen einen Schritt auf der Geek-Leiter nach oben machen. Tatsache ist, dass zwei Lüfter, die mit Push-Pull arbeiten, d. h. die Luft in die gleiche Richtung schleudern und einer saugt, während der andere die Luft drückt, einige hörbare Störungen verursachen können. Indem Sie sie mit minimal unterschiedlichen Drehzahlen haben, eine 25 U/min langsamer, die andere 25 U/min schneller als die eingestellte Drehzahl, vermeiden Sie dies. Die Einstellung von 1% der maximalen Drehzahl des Lüfters erfordert viel Feinabstimmung, aber es ist gut, dass Noctua einen etaPerf-Motor verwendet, einen mit magnetischen Sensoren und hohem Wirkungsgrad, kombiniert mit einem starken Motorsystem, das auch den statischen Widerstand ausgleichen kann, der oft in einem Computergehäuse zu finden ist. Sollten Sie das Pech haben, dass der Raum, in dem das Gerät aufgestellt ist, bei diesen Frequenzen immer noch Klingeln oder Geräusche verursacht, können Sie einfach die Software anpassen oder mit einem mitgelieferten geräuscharmen Adapter auf die alte Schule gehen.

Eines der großartigen Dinge an diesen Lüftern ist, dass sie für den Einsatz auf festen Oberflächen, wie z. B. bei einem AIO oder anderen Kühlfunktionen, optimiert sind, während sie viele der akustischen Verbesserungen wie Gummimanschetten und Dichtungen beibehalten, die die auf das Gehäuse übertragenen Vibrationen reduzieren. Es wird sogar mit einer Silikonmembran für die Montage an Wasserkühlern für eine optimale Dämpfung geliefert, oh, und es gibt eine sechsjährige Garantie. Das mag nicht viel bedeuten, da sie für eine Lebensdauer von über 17 Jahren ausgelegt sind, 24 Stunden am Tag. Aber das spielt keine Rolle, wenn die Leistung nicht passt.

Noctua verspricht eine Drehzahl von 1500 U/min, einen Luftstrom von 155 m³/h/91,6 CFM und eine maximale Lautstärke von 24,8 dB bzw. 19,7 dB mit dem geräuscharmen Adapter. Zu erwähnen ist auch, dass sie bei vollem Hammer knapp 2,3 Watt verbrauchen.

Wir haben 1513 U/min bei maximaler Drehzahl gemessen, was man normalerweise nicht tun würde, sondern etwas mehr als 3 Watt. Das Geräusch wurde gemessen, indem ein Rahmen verwendet wurde, an den der Lüfter geklemmt und mit einem PWM-Controller verbunden wurde, um Hintergrundgeräusche vom Computer zu vermeiden. Bei 1500 U/min erreicht er 31,1 dB, ebenfalls deutlich mehr als angegeben. Aber auch die Höchstgeschwindigkeit war höher. Das Geräusch musste nicht viel gedämpft werden, bevor es auf 25 dB absank. Leider haben wir keinen Zugang zu empfindlichen Geräten, die unter 20 dB messen können, so dass wir auf das Testen mit dem geräuscharmen Adapter verzichten mussten – aber wir können hinzufügen, dass es nur zu hören ist, wenn man das Ohr ganz nah heranbringt, und dann ist es meistens immer noch nur ein Flüstern. Denn selbst wenn man einen gewissen Schall messen kann, ist er relativ niedrig und nach der Installation in einem Computer unmöglich zu hören.

Ziemlich konstant war die Temperatur 1,5-2 Grad kälter, egal gegen welche anderen Lüfter wir aus den teuren Serien der großen Marken getestet haben. Leider habe ich keinen Zugriff auf einen 420 mm AIO PT, aber ich kann nicht erkennen, dass das Ergebnis deswegen anders ausfallen würde. Der größte Spaß bestand darin, sie fast auf Hochtouren zu zünden und dann die wahnsinnige Kälte und den Luftstrom zu spüren,High-Airflow der durch das verwendete Gehäuse kam, während ich völlig still war.

Noctua ist mit dieser aktualisierten Version immer noch der König der Fans und obwohl sie ihren eigenen Zahlen nicht ganz gerecht werden, sind sie immer noch totenstill.