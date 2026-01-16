No Rest for the Wicked überschreitet 1 Million verkaufte Exemplare

HQ

Obwohl es zunächst so aussah, als könnte der Weg für Moon Studios 's Actiontitel No Rest for the Wicked bergauf und holprig sein, hat der Ori -Entwickler weitergemacht und mit seinem in Entwicklung befindlichen Titel großen Erfolg erzielt.

Nachdem es vor fast zwei Jahren im Early-Access-Format erschienen ist, wurde nun bekannt, dass das Spiel trotz der Veröffentlichung noch 'in Arbeit' und der verfügbaren Verfügbarkeit aufSteam dem PC über eine Million verkaufte Exemplare überschritten hat.

Diese Zahl könnte auch nur der Anfang dessen sein, was für No Rest for the Wicked kommt, denn nächste Woche erscheint das erwartete Cooperative-Update namens Together, was einen Anstieg der Verkäufe unter interessierten Fans ankurbeln könnte.

Darüber hinaus wissen wir immer noch nicht, wann das Spiel den Early Access verlässt oder auch wann es auf Konsolen erscheinen könnte, falls es überhaupt kommt...