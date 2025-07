Keine Pause für die Xbox: Moon Studios verzögert Veröffentlichung von Series X|S

HQ

Moon Studios, das Team hinter den beliebten Ori-Spielen, hat angedeutet, dass ihr ehrgeiziges neues ARPG No Rest for the Wicked die Xbox Series S|X beim Start – oder möglicherweise ganz für eine Weile. In einem Discord-Post erklärte Studiochef Thomas Mahler, dass sich das Studio "angesichts der aktuellen Marktbedingungen" wahrscheinlich auf die PS5 und möglicherweise die kommende Switch 2 konzentrieren wird, und fügte hinzu, dass sie noch "mit Microsoft sprechen und sehen müssen, was für die Xbox tatsächlich Sinn macht".

Später stellte Mahler in den sozialen Medien klar, dass eine Xbox-Version "irgendwann" erscheinen wird, nur nicht zusammen mit der PS5-Veröffentlichung – "PS5 macht im Moment in Bezug auf die Zahlen am meisten Sinn." Die Strategie bestehe darin, die Plattform zu priorisieren, die derzeit die größte Rendite bietet. Das Spiel befindet sich seit April 2024 im Early Access auf dem PC, und eine Xbox-Portierung wurde bereits 2023 bestätigt.

Wenn du also gehofft hast, bald in das wunderschöne und brutale ARPG von Moon Studios auf Xbox einzusteigen... Vielleicht möchten Sie es sich gemütlich machen und geduldig sein.

Haben Sie schon No Rest for the Wicked ausprobiert? Was hältst du bisher davon?