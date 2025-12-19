No Rest for the Wicked bekommt im Januar eine große neue Co-op-Erweiterung

HQ

In einer Wicked Inside Showcase, die etwas mehr als 20 Minuten dauert, kündigte Moon Studios an, dass No Rest for the Wicked nun Koop-Multiplayer für bis zu vier Spieler bieten wird. Dies wird über ein großes "Together Update" geschehen, das am 22. Januar erscheint. Allerdings kannst du es jetzt schon ausprobieren, da eine offene Beta bis zum 22. Dezember läuft.

Neben dem Koop-Multiplayer bietet das Together Update auch Waffen-Updates, geteilte Ressourcen und vieles mehr. Viel mehr findest du unten im Wicked Inside Showcase, wo Moon Studios Creative Director Thomas Mahler über ihre Ambitionen spricht, das Beste aus ARPGs und MMOs zu nehmen und den neuen Co-op-Teil auf dieser Grundlage zu schaffen.

No Rest for the Wicked ist auf dem PC erhältlich und befindet sich seit April letzten Jahres im Early Access, ohne dass ein vollständiges Veröffentlichungsdatum noch angekündigt wurde. Wenn das passiert, wird das Spiel auch auf Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen, wo es bereits auf die Wunschliste stehen kann.

Sehen Sie sich unten die Together Wicked Inside Showcase an.