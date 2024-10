No More Room in Hell 2 Early Access Impressionen

HQ

Die Kultur, die entstanden ist, dass Spiele unfertig auf den Markt kommen, ist ein riesiges zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite fühlt es sich nicht gut an, zu wissen, dass man würfelt, wenn man ein Spiel kauft, das sich im Early Access befindet, sich der Gnade des aktuellen Builds ausliefert und sich als Playtester einschreibt. Auf der anderen Seite kannst du positiv über das Spiel bleiben, da es noch nicht fertig ist, nicht behauptet, es zu sein, und mit der Zeit besser werden wird.

Das sind meine Gedanken, die ich ziemlich gut zum neuen No More Room in Hell 2 zusammengefasst habe. Eine mit Spannung erwartete, vollwertige Veröffentlichung, die aus der beliebten Mod No More Room in Hell 2 hervorgegangen ist, ist jetzt seit fast einer Woche auf dem Markt, und wie ihr an der Rezeption auf Steam sehen könnt, ist es im Moment eine ziemlich gemischte Tüte in Bezug auf die Reaktionen der Spieler. Die Fehler und Leistungsprobleme wurden von vielen übersehen, daher werde ich ihnen hier nicht viel Zeit widmen, abgesehen von der Erwähnung, dass sie vorhanden sind, und während an ihnen gearbeitet wird, wird ein älterer PC Probleme haben, und Sie werden hier und da eine Menge Störungen sehen.

Bevor wir uns zu sehr mit dem beschäftigen, was bisher in No More Room in Hell 2 nicht funktioniert, ist es erwähnenswert, dass es eine Menge positiver Aspekte in diesem Spiel gibt, genug, um mir Hoffnung für seine Zukunft zu geben. Zunächst einmal ist das Zombie-Design wirklich gut. Die offene Karte ist vielleicht nicht nach meinem persönlichen Geschmack, wie wir noch besprechen werden, aber sie trägt definitiv dazu bei, eine unheimlichere Umgebung zu schaffen, in der Zombies aus jeder Ecke auftauchen können. Ihr Stöhnen und Zischen durchdringt dich, und sie sind hart genug, um sie niederzumachen, dass du dich zusammenschließen musst, wenn du eine Überlebenschance haben willst. Der Sound als Ganzes war in den wenigen Spielen, die ich gespielt habe, eine echte Stärke und ließ einen in die Hoffnungslosigkeit der schlimmen Situation eintauchen, in der man sich befindet und die das Original gut heraufbeschworen hat.

Die Atmosphäre ist, wenn sie nicht gerade von Käfern ruiniert wird, auch gut gemacht. Das Überleben scheint von Anfang an hoffnungslos zu sein, und selbst wenn du deine Waffen und Rüstungen aufbaust, um gegen die lebenden Toten zu kämpfen, kannst du aus dem Nichts umschwärmt und getötet werden. Es ist eine harte Erfahrung, und du solltest darauf vorbereitet sein, dass Charaktere immer wieder sterben, besonders in der Anfangsphase, in der du nicht unbedingt einen Kumpel finden wirst. Mit dem Feinschliff ist dies die eigentliche Sache, die dem Spiel ein Gefühl der Hoffnung verleiht, da ich mir vorstellen kann, mit Freunden zu spielen und die Verzweiflung des Ganzen zu genießen, ähnlich wie beim ersten Spiel.

Leider ist das alles, wenn es um das Gute dieses Spiels geht. Es gibt andere Dinge, die beeindruckt haben, wie die Grafik, aber wenn man dann noch die Bugs und Performance-Probleme hinzufügt, kann man nicht wirklich sagen, dass sie unterm Strich positiv sind. Das Blut und die Gewalt machen Spaß, aber der Nahkampf fühlt sich sehr holprig an, was ein großes Problem ist, wenn man sich darauf verlässt, früh zu überleben. Einige Zombies bekommen drei Fledermäuse zu Kopf, während andere ohne zu zögern einen scheinbar tödlichen Schlag einstecken, obwohl sie sich in der gleichen Gruppe befinden. Es führt zu einem Gefühl der Ungerechtigkeit, wenn du von einem Zombiepaar ausgelöscht wirst, das sich plötzlich als immun gegen die Schläge erwiesen hat, die viele ihrer Sippe zu Fall gebracht haben. Die Geschwindigkeit der Läufer macht es auch unglaublich schwierig, diese Zombies im Nahkampf zu verfolgen. Du kannst natürlich Zombies erklimmen oder ihnen entkommen, aber der Nahkampf bleibt etwas, das im Originalspiel besser war. Waffen erweisen sich als überlegen, aber es gibt keine Garantie dafür, dass du eine findest, bevor du heruntergefahren und zerrissen wirst. Oft zu sterben wäre keine so große Sache, wenn das Spiel deinem Charakter nicht das Gefühl geben würde, eine wertvolle Ressource zu sein, die wächst, je mehr du sie herausholst.

Wie bereits erwähnt, bin ich von der völlig neuen Herangehensweise an das Gameplay nicht überzeugt. Die Tatsache, dass die Karte offen ist, sorgt schon früh für eine unheimliche Atmosphäre, aber wenn du nicht mit Freunden spielst, gibt es keinen Anreiz, dich mit anderen Überlebenden zusammenzuschließen. Leute, die erfahrener sind, hacken und greifen, und die halbe Lobby ist innerhalb der ersten zehn Minuten tot. Wenn du gehofft hast, ans Mikrofon zu springen und mit Fremden zu überleben, hängt alles davon ab, mit wem du am Ende zusammenhängst, und allein das Reisen durch den offenen, leeren Raum erweist sich als eher langweilig als gruselig, wenn du dich daran gewöhnt hast, auf der Karte fallen gelassen zu werden. Das straffere, klaustrophobische Gefühl des Originals trug dazu bei, dass es sich einzigartig anfühlte, während es eher ein Extraktions-Shooter mit Zombies zu sein scheint, einer, der noch nicht sehr ausgefeilt ist.

Apropos das, was das erste Spiel einzigartig gemacht hat, natürlich gibt es in No More Room in Hell 2 keine Infektion oder Selbstmord. Er wird kommen, irgendwann auf der ganzen Linie, aber anders als im Original, wo man von einem Zombie infiziert werden und sich entweder gegen seine Verbündeten wenden oder alles beenden kann, um ihnen eine bessere Chance zu geben, zu entkommen, stirbt man hier einfach. Wir wissen zwar, dass dieses Feature rechtzeitig kommt, aber im Moment fühlt es sich dadurch weniger wie ein echter Nachfolger des Originals an, sondern eher wie ein Zombie-Spiel, das davon inspiriert wurde. Andere, kleinere Änderungen, wie das Wegfallen des Inventarrads, mögen auf dem Papier moderner erscheinen, befreien sichNo More Room in Hell 2 aber von der Einfachheit, die das Original so überzeugend machte.

Ich muss zugeben, dass ich nicht viel Zeit mit No More Room in Hell 2 verbracht habe, vor allem, weil es einen nicht dazu anregt, diese Zeit zu verbringen. Zumindest noch nicht. Die Knochen sind stark genug, um mich wissen zu lassen, dass dieses Spiel eines Tages das sein wird, was die Fans wollten, aber im Moment ist das Fleisch um diese Knochen herum schwach und verfallen. Die offene, aufgeblähte Karte macht das Laufen alleine weniger aufregend, und das Fehlen eines herausragenden Features aus dem Original bleibt während der gesamten Spielzeit im Gedächtnis, so dass man sich fragt, wie um alles in der Welt sie diese Dinge verpassen. Trotzdem ist es am Ende des Tages ein solider Zombie-Extraktor, wenn man sich nicht an den Käfern stört.