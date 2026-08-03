Nintendo wird morgen 20 Minuten von Fire Emblem: Fortune's Weave präsentieren

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Wenn Sie sehnsüchtig auf das nächste Kapitel der Fire Emblem-Saga gewartet haben und den 17. September im Kalender eingekreist haben, möchten Sie nicht verpassen, was Nintendo morgen geplant hat.

Der japanische Gaming-Riese hat am 4. August um 15:00 BST/16:00 MESZ bestätigt, dass er ein Fire Emblem: Fortune's Weave Direct veranstalten wird, in dem etwa 20 Minuten Informationen zum erwarteten rundenbasierten RPG bereitgestellt werden.

Mit diesem Plan sollten Sie nicht vergessen, einzuschalten, um zu sehen, wie das Projekt mit einem 'deutlich spanischen Flair' aussehen wird, um die Nintendo Switch 2-Plattform in etwa sechs Wochen zu nutzen.