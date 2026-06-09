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      Fire Emblem: Fortune's Weave
      Highlight: SGF 2026-Berichterstattung

      Fire Emblem: Fortune's Weave wird im September veröffentlicht

      Das klassische Strategie-RPG kehrt Anfang dieses Herbstes zurück und scheint ein spektakuläres Abenteuer zu bieten.

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      Es gibt Gerüchte, dass der nächste Teil der Fire Emblem-Reihe mit dem Titel Fortune's Weave diesen Sommer erscheinen wird, und während der heutigen Nintendo Direct bestätigte der Verlag die Neuigkeit. Obwohl es tatsächlich für Ende des Sommers geplant ist, soll das taktische Rollenspiel am 17. September auf der Nintendo Switch 2 erscheinen.

      Während derselben Ausstrahlung bekamen wir auch einen neuen Trailer zu sehen, der Teile der Geschichte, ihre Charaktere und etwas Gameplay zeigt, und es sieht definitiv nach einem Abenteuer aus, das dem Namen der Serie würdig ist. Den Trailer zum Fire Emblem: Fortune's Weave könnt ihr unten ansehen.

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      Fire Emblem: Fortune's Weave

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