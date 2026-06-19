Fire Emblem: Fortune's Weave wird einen deutlich spanischen Flair haben

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Viele warten gespannt auf den nächsten Teil von Nintendos taktischer Reihe. Tatsächlich soll Fire Emblem: Fortune's Weave am 17. September erscheinen und wird der erste Titel der Reihe sein, der exklusiv für die Nintendo Switch 2 erhältlich ist.

Obwohl wir noch nicht viele Details über das Spiel haben (wir vermuten, dass wir im Laufe dieses Sommers mehr erfahren werden, vermutlich auf der Gamescom), haben die Fans jedes Detail, das Nintendo über das Spiel enthüllt hat, genau geprüft – sei es in den Trailern oder im offiziellen Konzeptbild der Charaktere, die wir im Spiel sehen werden, – und sind zu einem interessanten Schluss gekommen.

Wie auf dem YouTube-Kanal von Nintenleaks berichtet wird, wird Fire Emblem: Fortune's Weave von Spanien inspiriert sein. Dies basiert alles auf einem Bild der weiblichen Hauptfigur namens Leda, die ein Musikinstrument hält, das einer spanischen Gitarre ähnelt. Tatsächlich hält sie eine Vihuela, ein Instrument aus dem spanischen Mittelalter. Basierend darauf, und auch unter Berücksichtigung des Stils ihrer Kleidung und Hautfarbe, könnten wir es mit dem ersten Fire-Emblem-Set in Spanien zu tun haben.

Werfen Sie einen Blick auf das offizielle Artwork von Leda in Fire Emblem: Fortune's Weave unten. Was denkst du?