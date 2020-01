Nintendo verkauft Pokémon Schild/Schwert in 1,5 Monaten 16 Millionen Mal

Pokémon Schild/Schwert verkauft sich wie geschnitten Brot. Die achte Generation der Pokémon konnte bereits in der Startwoche 6 Millionen Einheiten verkaufen und nach der ersten Weihnachtssaison steigen die beiden Titel direkt in die Top 5 der meistverkauften Switch-Spiele ein. Nintendo bestätigte in ihrem Finanzbericht, dass Schild und Schwert nach anderthalb Monaten bei 16,18 Millionen Exemplaren liegen (der Quartalsbericht bezieht sich lediglich auf das vierte Quartal 2019, die Verkäufe seit Januar gehen also nicht mit in diese Rechnungen mit ein.

Das meistverkaufte Pokémon-Spiel aller Zeiten?

Um diesen Ergebnisse eine Perspektive zu verleihen, wollen wir betonen, dass Pokémon Schild/Schwert bald die Verkaufszahlen von Pokémon Sonne/Mond (16,7 Millionen Einheiten auf dem deutlich stärker verbreiteten Nintendo 3DS) und in absehbarer Zeit wohl auch Pokémon X/Y (16,42 Mio Exemplare) einholen wird. Pokémon Let's Go: Pikachu!/Let's Go Evoli! wurde bereits vom Software-Thron gekickt, The Legend of Zelda: Breath of the Wild (16,34 Mio), Super Mario Odyssey (16,59 Mio) und Super Smash Bros. Ultimate (17,68 Mio) sind ebenfalls in Reichweite. Nur bis zu Mario Kart 8 Deluxe (22,96 Millionen) ist es noch ein gutes Stück, allerdings kommen in den nächsten Monaten weitere Inhalte für die aktuellen Pokémon-Spiele.

Wenn man bedenkt, dass die lebenslangen Verkaufszahlen der meisten Pokémon-Ableger bei rund 16 Millionen liegen, können man ohne großes Risiko davon ausgehen, dass Pokémon Schild/Schwert der meistverkaufte Eintrag der gesamten Reihe wird. Dafür müsste die Games allerdings noch Diamond/Pearl, sowie Gold/Silber überholen und damit die 20-Millionen-Marke knacken. Klingt für uns jedenfalls so, als wären die Kontroversen um den Start, die scharfen Kritiken oder die Boykottversuche gescheitert (womöglich hatte es sogar den gegenteiligen Effekt?).