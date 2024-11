Ninja Woodfire Outdoor Oven

Ninja ist gerade auf dem Vormarsch, und das zu Recht. Sicher, sie haben ihren Weg in viele Haushalte über ihren Double Stack Airfryer gefunden, den wir bereits getestet haben, aber ihre nächste Mission scheint es zu sein, die Terrasse über zwei Schlüsselprodukte zu erobern, einen Grill und diesen - einen Außenofen.

Wie der normale Woodfire -Grill ist auch der Woodfire Oven recht schön anzusehen, wobei die mattorange Farbe um den zentralen Griff herum fast besonders schön ist. Der gleiche Griff ist auch robust, und sowohl der kleine Griff für Hackschnitzel an der Seite als auch die kleinen Knöpfe zum Einstellen des Ofens scheinen sowohl taktil als auch hochwertig zu sein.

Ob der Woodfire Outdoor Oven mit Tausenden von Pizzen umgehen kann, ist schwer zu sagen, aber auf den ersten Blick und während des Testzeitraums von ein paar Wochen ist es schwierig, einen Fehler am Design oder an der unmittelbaren physischen Funktionalität zu finden.

Der Ofen ist sowohl relativ kompakt als auch relativ klein. Er wiegt nur 14 Kilogramm, was wirklich nicht viel für einen ganzen Ofen ist, der die gleiche Funktionalität hat wie der, den Sie in Ihrer Küche haben. Es gibt auch sowohl eine Schüssel als auch einen Pizzastein, gerade weil das Backen von Pizzen hier ein ziemlich zentraler Bestandteil des gesamten Spielfelds zu sein scheint. Im Lieferumfang sind auch verschiedene Zubehörteile enthalten, darunter zwei Packungen Räucherchips, damit Sie selbst mit dem Ofen räuchern können.

Der Grund, warum wir uns diesen überhaupt ansehen, ist, dass er, wie so viele andere Geräte von Ninja, komplett elektrisch ist. Das bedeutet, dass es unglaublich einfach zu bewegen ist, und wenn Sie eine Steckdose für den Außenbereich haben, ist dies vielleicht die problemloseste Art, einen Ofen über Kopf zu verwenden. Sobald der Strom eingeschaltet ist, wählt man über die beiden genannten Knöpfe eine Einstellung und sie kann von 40 bis 370 Grad laufen.

Es gibt insgesamt acht Einstellungen, je nachdem, was der Ofen für Sie tun soll, nämlich Pizza, Köcheln, Braten, Grillen, Backen/Braten, Räuchern, Trocknen und Aufrechterhalten einer niedrigen Temperatur. Es ist alles sehr glatt und die einzige wirkliche Beschwerde, die ich habe, ist, dass es bei den beiden Malen, die ich Pizzen auf der Terrasse mit dem Woodfire Outdoor Oven gemacht habe, etwa 20 Minuten gedauert hat, bis der Ofen die erforderlichen 370 Grad erreicht hat.

Ist der Woodfire Outdoor Oven also perfekt als Pizzaofen? Nun, das ist schwer zu sagen. Die Tür selbst lässt sich ziemlich schwer öffnen und schließen, und wenn sie geschlossen ist, kann man die Pizza schnell verbrennen, weil die Hitze nicht gleichmäßig verteilt wird, und wenn sie offen ist, speichert sie die Hitze nicht sehr gut. Um ehrlich zu sein, ist der Woodfire Outdoor Oven als Tausendsassa gedacht, und zu diesem Zweck liefert er in großem Stil. Egal, ob es sich um Baby-Back-Ribs (hier The Office Meme einfügen) oder hausgemachtes Fladenbrot handelt, Sie können sich hier so gut wie immer auf das Produkt von Ninja verlassen, auch wenn Sie anderswo mehr Rauchgeschmack, bessere Pizzaöfen und andere speziellere Produkte bekommen können.

Aber für etwa 350 £ erhalten Sie ein ziemlich wirksames Kochwerkzeug, das Ihnen in einer Vielzahl verschiedener Situationen helfen kann. Nein, es ist weder ein Smoker noch ein Ooni Pizzaofen, aber Junge, er kann viel.