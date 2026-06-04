Ninja Luxe Café Pro

Es ist nicht unbedingt so einfach, 2026 eine Kaffeemaschine herzustellen, da der Markt gesättigt ist und zudem nur von wenigen etablierten Größen wie De'Longhi und Sage dominiert wird. Aber wenn du Ninja kennst, weißt du auch, dass ihnen das völlig egal ist und dass sie meist die Angewohnheit haben, ihren eigenen Weg zu gehen, egal ob es Sinn macht. Schauen Sie sich deren Website an, und Sie werden eine eklektische Mischung sehen, um es milde auszudrücken.

Also musste Ninja natürlich auch eine Kaffeemaschine bauen. Wir haben die Pro-Version ihrer Luxe Café Kaffeemaschine getestet, eine hybride Espressomaschine mit 15 bar Pumpendruck, die eine integrierte Mühle für ganze Bohnen, eine Auswahl an Siebträgern und einen automatischen Milchaufschäumer mit Dampfstab bietet. Ja, alles, was nötig ist, um direkter mit einem Sage zu konkurrieren, ist hier – und vielleicht sogar zu einem recht erschwinglichen Preis.

Zum Zeitpunkt des Schreibens bekommt man die Pro-Version für knapp 600 £, während ein Sage Barista Touch, der in der Regel weniger Funktionen hat, fast 150 £ mehr kostet. Und hier wird auf keinen Fall etwas gespart.

Was ich von Anfang an sagen würde, ist, dass Ninja immer noch etwas mit einer attraktiveren, universelleren externen Designsprache zu kämpfen hat. Es gibt etwas zu viel schwarzes Plastik, das die polierte Aluminiumoberfläche leicht beschädigt. An der Funktionalität ist hier nichts auszusetzen. Der Wassertank fasst zwei Liter, es gibt genug Platz für Kaffeebohnen, und auf den ersten Blick wirkt das Reinigen genauso einfach. Hinten ist sogar Platz für einen plattformunabhängigen Kalkschutzfilter. Wie gesagt, Ninja hat an nichts gespart, abgesehen davon, dass es etwas uninspiriert wirkt. Und wo wir gerade dabei sind, ist es erwähnenswert, dass diese Maschine, nun ja, groß ist. Es nimmt viel Platz auf der Küchenarbeitsplatte ein.

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Wie erwähnt, handelt es sich dabei um eine sogenannte "3-in-1"-Kaffeemaschine, was bedeutet, dass man einen Espresso, einen traditionellen Americano/Filterkaffee oder einen Cold Brew zubereiten kann. Die Maschine hat genug LED-Lichter, um anzuzeigen, ob die Mahlgradeinstellung angepasst werden muss oder ob es andere Möglichkeiten gibt, den Brew anzupassen, aber eine ordentliche Anzeige hätte den Onboarding-Prozess wahrscheinlich noch klarer gemacht, das wurde hier weggelassen.

Wie erwähnt, gibt es einen 53-Millimeter-Siebträger mit mehreren Filterkörben, und das ganze Konzept, den Filterkorb zu platzieren, den Deckel zu schließen, den Kaffee auszuwählen und anzupassen sowie den Aufbrühen zu starten, ist ziemlich befriedigend – genau wie auf einer viel teureren Maschine. Ob es nun ein Espresso aus frischen Bohnen, Filterkaffee aus gemahlenem Kaffee oder ein Eiskaffee an einem heißen Sommertag ist – ich persönlich hatte keine Probleme mit der Leistung des Luxe Café.

Die Temperatur scheint bei etwa 90-96 Grad stabil zu sein, und mit den 25-Grad-Mühleneinstellungen und der Hilfe von Barista Assist, das dir direktes Feedback gibt, gibt es viel zum Herumprobieren und keinen offensichtlichen Grund zur Beschwerde.

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