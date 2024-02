Nightingale Hands-On: Gaslampe, Gatekeep, Girlboss

HQ

Mit Erfolgen wie Palworld und Enshrouded im Jahr 2024 ist klar, dass Survival-Spiele immer noch sehr beliebt sind. Dafür gibt es mehr als nur ein paar Gründe, aber es scheint auch, als gäbe es in den Herzen der Menschen immer Platz für einen weiteren, solange er ein interessantes Konzept und eine solide Mechanik hat.

Hier kommt Nightingale ins Spiel, das erste Spiel von Inflexion Games, einem Studio, das sich aus erfahrenen Entwicklern zusammensetzt. Nightingale spielt in einer Welt, die unserer eigenen sehr ähnlich ist, nur dass die Menschheit im 15. Jahrhundert erkannte, dass sie nicht die einzige empfindungsfähige Spezies auf der Erde war. Die Fae stellten sich vor und von da an entwickelten sich die Menschen anders, bis zu dem Punkt, an dem wir in der viktorianischen Ära in der Lage sind, mit fortschrittlicher Technologie in verschiedene Reiche zu reisen. Irgendwann jedoch versagt diese Technologie und lässt dich (und bis zu fünf Freunde) in einem zufälligen, feindlichen Reich zurück.

Aus dem Hintergrund geht hervor, dass ein großer Teil des Teams bei Inflexion früher an Mass Effect gearbeitet hat. Es gibt haufenweise interessante Geschichten in Nightingale, und es wurde viel über die Fraktionen und Welten nachgedacht, die du in diesem Spiel erlebst. Das ist richtig, Welten, wie in mehreren Welten, die ihr erkunden könnt. In Nightingale wirst du nicht einfach in eine zufällige Welt geworfen und musst überleben, bis du sie erobert hast. Mit Hilfe von Portalen, die auf der Karte verstreut sind (und kleinere, persönliche, später im Spiel), kannst du dich in verschiedene Reiche transportieren und dabei Karten verwenden, um den Schwierigkeitsgrad, das Biom und andere Faktoren zu unterscheiden.

Es ist schwer, dieses Konzept der multiplen Welten zu erklären, ohne in Unmengen von Texten einzutauchen, aber auf den ersten Blick wirkt es komplex. Das Laden eines Portals mit verschiedenen Karten, von denen jede die Welt verändert, in die du gehst, klingt vielleicht so, als würdest du diesem Überlebenskuchen eine Ebene zu viel hinzufügen, aber diese Mechaniken werden in einem soliden Tutorial ordentlich erklärt und ermöglichen es Nightingale, sich wirklich von der breiteren Survival-Masse abzuheben. Die Karten bieten auch einige coole und einzigartige Effekte. Einige können die Schwerkraft in der Welt verringern, so dass du aus großer Höhe springen kannst, ohne dir die Beine zu brechen, während andere die Skybox blutrot färben und das Reich in ewige Nacht zwingen, was bedeutet, dass ständig harte Feinde spawnen.

Nightingale ist bereits ein ziemlich wunderschönes Spiel, aber die Blood Night Minor-Karte hat wirklich gezeigt, was für ein Wunder es ist, sie anzusehen. Die weiteren Umgebungen werden prozedural generiert, so dass sich jedes Reich voneinander unterscheidet und sich das Erlebnis frisch anfühlt. Einige Dinge werden jedoch garantiert erscheinen, so dass du immer sicherstellen kannst, dass du an jedem Ort, den du besuchst, Beute und weitere Handwerksgegenstände erhältst. Die Reiche sind voll von seltsamen Kreaturen. Einige sind feindselig, andere friedlich, aber alle fallen einem sofort ins Auge, wenn man sie entdeckt. Bei Nightingale scheint es, als ob selbst wenn die Welten prozedural generiert werden, viel Sorgfalt darauf verwendet wurde, dass sich jedes Reich deutlich lebendig anfühlt. Es ist beeindruckend und macht mir Lust, einmal ein Survival-Spiel zu erkunden, bei dem ich normalerweise gerade genug Ressourcen sammle, um eine schöne Basis zu bauen, bevor ich sie nie wieder anfasse.

Du kannst alles bauen, von einem robusten Außenposten bis hin zu einem großen Herrenhaus in Nightingale. Wie bei so ziemlich jedem Eintrag in diesem Genre musst du Rezepte freischalten, deine Ausrüstung verbessern und nach weiteren Ressourcen suchen, bis du wirklich in der Lage bist, dein Traumhaus zu bauen. In seinem Basisgebäude zeigt Nightingale, dass Abwechslung wirklich die Würze des Lebens ist, da man in der Lage ist, aus einer Auswahl unterschiedlicher architektonischer Stile zu bauen, entweder einzeln oder in Kombination mit ihnen, wenn man möchte. Du kannst jeden Künstler oder Architekten, den du kennst, wirklich ärgern, indem du zum Beispiel Pagodenelemente auf ein Haus im Tudor-Stil klebst.

Wir haben also viel zu tun für den Entdecker und den Baumeister, aber was ist mit der Art von Überlebensspieler, die einfach nur kämpfen wollen? Nun, es scheint, als bräuchte man später im Spiel etwas Ausrüstung, um auf Raubzüge zu gehen, aber in Nightingale gibt es mehr zu bekämpfen, als nur auf die räuberischen Kreaturen zu schießen, denen man begegnet. Es gibt großartige Türme, die wie Dungeons funktionieren, voller Feinde und Rätsel, und in einer von Entwicklern geführten Demo konnten wir auch an einem großen Raid teilnehmen und eine riesige Bestie besiegen, die eine Welle der Zerstörung hinterlassen hat. Das waren sehr coole Kämpfe, aber es gibt die leichte Sorge, dass man eine lange Zeit in Nightingale verbringen muss, bevor man zu ihnen kommt.

Im Moment bereitet sich Nightingale auf einen Early-Access-Start vor, was heute der Standard für Survival-Spiele zu sein scheint, aber trotzdem gibt es ein paar Dinge, von denen ich hoffe, dass sie in den kommenden Monaten geändert werden. Die Benutzeroberfläche muss ein wenig überarbeitet werden. Für mich persönlich ist es einfach nicht attraktiv, vor allem, wenn man sich sein Inventar ansieht. Was das Gameplay betrifft, so gibt es einige Probleme mit bestimmten Werkzeugen, wie z. B. Kletterhaken, die nur in etwa fünf Fällen wie beabsichtigt funktionierten. Auch im Vergleich zu den Aktivitäten im späten Spiel kann das frühe Spiel etwas langweilig erscheinen, aber andererseits haben wir noch nicht viel Zeit mit Nightingale verbracht, so dass sich das Urteil ändern könnte.

Ansonsten ist Nightingale ein einzigartiges Überlebenserlebnis, bei dem die Regel der Coolness die Art und Weise zu definieren scheint, wie du spielst. Du kannst einen Regenschirm verwenden, um über die Karte zu schweben und dich so schick zu kleiden, wie du willst, ohne deinen Ausrüstungswert zu opfern. Es scheint für jeden Typ von Survival-Spieler etwas zu haben, und es ist einer der faszinierendsten Einträge in diesem Genre in der letzten Zeit.