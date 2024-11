Roger Federer teilt rührende Abschiedsbotschaft an Rafa Nadal

HQ

Rafa Nadal geht danach in dieser Woche offiziell in den Ruhestand. Der legendäre Tennisspieler spielt für die spanische Mannschaft im Davis-Cup-Finale, wobei die Tickets für seine (potenziellen) Finalspiele auf Hunderte und sogar Tausende von Euro steigen, auch wenn noch nicht bekannt ist, ob er tatsächlich spielen wird (es gibt andere Tennisspieler im Team, die wohl in besserer Form sind).

Roger Federer, ebenfalls einer der besten Tennisspieler der Geschichte, hat auf Twitter eine lange Nachricht zu Ehren seines Rivalen und Freundes veröffentlicht. "Ich möchte, dass du weißt, dass dein alter Freund dich immer anfeuert und genauso laut für alles jubeln wird, was du als nächstes tust."

Federer beginnt anzuerkennen, dass Nadal ihn geschlagen hat, "viel, mehr als ich es geschafft habe, dich zu schlagen". Von 40 Matches, die sie spielten, gewann Nadal 24 Mal und Federer 16 Mal. Die Zahlen sind etwas günstiger für Nadal (22 Grand Slams gegenüber Federers 20 Grand Slams), obwohl Federer mehr ATP-Titel gewann (103 gegenüber 92).

"Auf Sand fühlte es sich an, als würde ich in deinen Hinterhof treten, und du hast mich härter arbeiten lassen, als ich je gedacht hätte, nur um mich zu behaupten. Du hast mich dazu gebracht, mein Spiel neu zu erfinden – du bist sogar so weit gegangen, dass ich die Größe meines Schlägerkopfes geändert habe, in der Hoffnung, dass es einen Vorteil gibt."

Federers lange Botschaft enthält Verweise auf Nadals "Rituale", als er seine Wasserflaschen "wie Spielzeugsoldaten in Formation" zusammenstellte oder seine Unterwäsche zurechtrückte. "Insgeheim liebte ich das Ganze irgendwie. Weil es so einzigartig war – es war so du."

Er dankt Rafa auch dafür, dass er ihn 2016 in die Rafa Nadal Academy eingeladen hat ("Eigentlich habe ich mich selbst eingeladen"), wo Federers Kinder trainierten, und bei Federers eigenem Rücktritt vor zwei Jahren, als sie als Doppelpartner spielten.

Federer wird bei Nadals letztem Turnier anscheinend nicht in Málaga dabei sein

Das Bild der beiden Spieler, die sich nach dem Laver Cup 2022 an den Händen halten und weinen, wird den Tennisfans für immer in Erinnerung bleiben, und einige Journalisten fragten Nadal gestern, ob Federer nach Málaga gereist sei, um Nadals letztes Spiel zu sehen.

Diese Nachricht scheint zu bestätigen, dass Federer nicht teilnehmen wird. "Rafa, ich weiß, du konzentrierst dich auf den letzten Abschnitt deiner epischen Karriere. Wir werden reden, wenn es fertig ist."