Rafa Nadal verliert sein möglicherweise letztes Profi-Tennisspiel

Rafa Nadal ist in seinem ersten Spiel im Davis-Cup-Viertelfinale in Málaga besiegt worden, was sein letztes Profispiel als Tennisspieler sein könnte.

Das erste Spiel im Viertelfinale zwischen den Niederlanden und Spanien zwischen Nadal und Botic van de Zandschulp ging an die Niederländer (6:4, 6:4). Die Viertelfinalspiele des Davis Cups werden in einem Best-of-Three-Spiel ausgetragen, jetzt ist Carlos Alcaraz gegen Tallon Griekspoor an der Reihe.

Gewinnt Alcaraz, folgt ein drittes Doppelspiel. Sollte sich Spanien schließlich durchsetzen, könnte Nadal noch im Halbfinale spielen, auch wenn das Niveau, das er heute an den Tag legte, bei weitem nicht das ist, was wir von dem 38-jährigen mallorquinischen Tennisspieler gewohnt waren.

Sein Rivale war schneller und Nadal machte zu viele Fehler in langen Punkten, Fehler, die er nicht oft zu Os nutzte. In gewisser Weise schließt sich mit dieser Niederlage der Kreis für Nadal: Er hat 31 Einzel im Davis Cup gespielt und nur zwei davon verloren: Das andere war das allererste Spiel, das er 2004 beim Davis Cup bestritt.