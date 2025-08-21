Nick Kyrgios zieht sich von den US Open zurück

HQ

Stunden vor der Auslosung für die Einzel der US Open haben wir eine Abmeldung: Nick Kyrgios wird in New York nicht spielen, wahrscheinlich aufgrund von Schmerzen am Handgelenk, da er sich nie vollständig von seiner Verletzung erholt hat.

Nick Kyrgios, der australische Tennisspieler, der 2016 als Nummer 13 der Weltrangliste einmal die beste Weltrangliste erreichte, erlitt während einer Trainingseinheit im Juni 2023 eine Handgelenksverletzung, bei der er sich das Kahnblattband riss, und musste sich einer rekonstruktiven Operation unterziehen. Am letzten Tag des Jahres 2024 kehrte er auf den Platz zurück und verlor beim Brisbane International gegen Perricard, konnte sich aber seitdem nicht mehr durchsetzen und zog sich vom gesamten Sand- und Rasenplatz, einschließlich Roland Garros und Wimbledon, zurück.

Seit dem Miami Masters im März bestritt er bei den Washington Open nur ein Doppelmatch mit Monfils, verlor und hat nun bekannt gegeben, dass er auch die US Open verpassen wird. Es sollte sein erster Auftritt bei den US Open seit 2022 sein, doch der 30-Jährige muss noch ein Jahr warten. Sein Platz wird von einem "Lucky Loser" besetzt.

Kyrgios hat in letzter Zeit für einige Schlagzeilen gesorgt, nicht wegen seines Spiels, sondern wegen seiner Worte, als er kürzlich Rafa Nadal scharf kritisierte und sagte, er verachte ihn, und wieder einmal über Jannik Sinner schimpfte, auch wenn einige seiner Fans seiner Einstellung langsam überdrüssig werden.