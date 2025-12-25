Nick Kyrgios gibt vielversprechende Neuigkeiten und hofft, dass er für die Australian Open eine Wildcard bekommt

HQ

Nick Kyrgios wird diese Woche die Schlagzeilen im Tennis machen, wenn er am Battle of the Sexes gegen Aryna Sabalenka (am Sonntag, den 28. Dezember) teilnimmt. Sein eigener Kampf, in die Herrentennis-Elite zurückzukehren, könnte jedoch kurz darauf kommen, bei den Australian Open, wo er hofft, eine Wildcard-Teilnahme zu bekommen.

Der 30-jährige Australier hat sieben ATP-Einzeltitel gewonnen, und seine beste Platzierung bei einem Grand Slam war das Erreichen des Wimbledon-Finales, wo er 2022 gegen Novak Djokovic verlor. Seitdem hat eine Reihe von Verletzungen dazu geführt, dass er auf Platz 673 der Welt zurückgefallen ist, was alle seine Versuche, in der Saison 2025 zurückzukehren, vereitelt hat.

Seine Dauer des geschützten Rankings ist abgelaufen, daher benötigt er eine Wildcard für die Australian Open, sagte der Turnierdirektor Craig Tiley. Und die Entscheidung, ihm eine Wildcard zu gewähren, wird nur getroffen, wenn Kyrgios bestätigt, dass er in Melbourne spielbereit ist (über Tennis365).

Kyrgios seinerseits sagte gegenüber der Australian Associated Press, dass er sich viel besser fühle. "Ich weiß nicht, ob ich es ein Wunder nennen soll, aber mein Knie fühlt sich an, als wäre es ein paar Jahre jünger geworden. Ich war gestern Abend bei meiner Masseurin und meinem Physiotherapeuten, und mit meinem Knie hat sich wirklich etwas verändert. Es ist keine Schwellung. Es ist kein schlechtes Gefühl nach einer Sitzung."

Eine Wildcard-Teilnahme bei den Australian Open half ihm, wieder in die Tennis-Elite aufzusteigen. Das gilt nur, wenn auch seine Handgelenks- und Knieprobleme nicht zurückkommen...