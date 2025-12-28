Nick Kyrgios dominiert Battle of the Sexes und besiegt Aryna Sabalenka in zwei Sätzen

HQ

Nick Kyrgios hat Aryna Sabalenka im dritten Battle of the Sexes mit 6:3, 6:3 besiegt. Das viel beachtete Spiel, organisiert von der Sportagentur Evolve, die beide Spieler vertritt und in Dubai ausgetragen wurde, endete damit, dass Kyrgios, derzeit auf Platz 672 der ATP-Rangliste rangiert, die Weltranglistenerste der WTA, Aryna Sabalenka, besiegte.

Das Match hatte spezielle Regeln, wobei Sabalenkas Seite 9 % kleiner war als die von Kyrgios, um die körperlichen Unterschiede zwischen Männern und Frauen zu berücksichtigen (Evolve sagte, weibliche Spieler bewegen sich im Durchschnitt etwa 9 % langsamer).

Jeder Spieler hatte nur einen Aufschlag statt zwei, was Sabalenka angesichts des Platzunterschieds zugutekommen könnte, aber dennoch Kyrgios, der die meiste Zeit der Saison 2025 wegen Verletzungen fehlte (sein letztes Einzelspiel war beim Miami Open im März, sein letztes Doppelspiel mit Monfils beim Washington Open im Juli), dominierte weiterhin Sabalenka, der in diesem Jahr vier Titel gewonnen hat, darunter die US Open.

Was waren die Ergebnisse der vorherigen Schlacht der Geschlechter?

Dieses Match wurde als das vierte einer Serie von Ausstellungskämpfen zwischen einem Mann und einer Frau bezeichnet. Die ersten fanden 1973 statt. Zuerst verlor Margaret Court, 30 Jahre alt, gegen den zurückgetretenen 55-jährigen Bobby Riggs mit 6:2, 6:1. Vier Monate später besiegte die 29-jährige Billie Jean King Riggs berühmt in drei Sätzen mit 6:4, 6:3, 6:3.

Dieses Spiel zwischen King und Riggs hatte ein riesiges Publikum (schätzungsweise 90 Millionen Menschen weltweit), was einen tiefgreifenden Einfluss auf das Frauentennis und die Frauenrechts-Mamas hatte. King, die im selben Jahr die Women's Tennis Association (WTA) gründete, sagte, ihr Spiel handle "um sozialen Wandel" und kritisierte Sabalenkas Match. 1992 fand ein dritter Battle of the Sexes statt, bei dem Jimmy Connors Martina Navratilova mit 7:5, 6:2 besiegte.