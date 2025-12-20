Naomi Osaka bestätigt, dass sie die Sportagentur verlässt, die sie 2022 gegründet hat

HQ

Die 28-jährige Tennisspielerin Naomi Osaka, vierfache Grand-Slam-Gewinnerin, verlässt Evolve, die Sportagentur, die sie 2022 mitgegründet hat. Osaka kündigte das am Freitag in einer Instagram-Story an und sagte: "Es war eine großartige Zeit und ich bin so dankbar für all die Erinnerungen, die wir geteilt haben."

Osaka war zuvor von IMG vertreten, verließ die Agentur jedoch 2022 und gründete gemeinsam mit dem langjährigen Agenten Stuart Duguid ihre eigene Sportagentur. Evolve zog später Talente wie Ons Jabeur, Aryna Sabalenka und Nick Kyrgios an (die später in diesem Monat beim "Battle of the Sexes" antreten werden, einem ebenfalls von Evolve organisierten Turnier).

Weitere von Evolve vertretene Spielerinnen sind Iva Jovic, die jüngste Spielerin in den Top 100 der WTA; sowie Terence Atmane, Eva Lys oder Anna Kalinskaya.

Osaka, die das Jahr auf Platz 16 der WTA beendete, da sie ihre besten Ergebnisse seit ihrem Mutterschaftsurlaub erzielte, hat ihre neue Agentur noch nicht bekannt gegeben. Ein Bericht von Boubces besagte, dass sie zusammen mit ihrem Manager Alex Boston zu IMG zurückkehrt.