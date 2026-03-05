Nichts Telefon 4(a)

Fangen wir mit den Basics an. Der UVP dieses Telefons beträgt 379 € für die 8+128GB-Version und 459 € für die 12+256GB-Version. Das ist an sich schon billig. Das verschafft dir echten optischen Zoom bei 3,5x und meiner Meinung nach überdurchschnittliche Kameraqualität und deutlich über dem mittleren Segment, in dem Nothing versucht, sich zu positionieren. Dieses Kameramodul wird für die meisten Nutzer mehr als ausreichend sein, und obwohl ich kein Fan von 70x digitalem Zoom bin, ist die TrueLens Engine 4 in jeder Hinsicht, einschließlich der Nachtfotografie, ziemlich beeindruckend.

Es verfügt über eine 50MP Samsung GN9 Hauptkamera, eine Sony Ultra-Weitwinkelkamera und eine 50MP Tetraprism-Periskop-Teleobjektivkamera sowie eine 8MP Ultraweitwinkel, aber obwohl es ein Kameramodul ist, das in Flaggschiff-Handys zu finden ist, erreicht das 4K-Video nur 30FPS, wo 60FPS bevorzugt gewesen wären. Die Selfie-Kamera ist 32MP, was ich dachte, es gäbe nur in Flaggschiff-Handys. Die Bildqualität ist ziemlich gut und sogar der digitale Zoom funktioniert sehr gut bis etwa 6,5x. Doch nichts schlägt den optischen Zoom. Es kann Ultra XDR übernehmen, wenn du möchtest, aber das erfordert RAW-Format, das sehr schnell viel Speicherplatz beansprucht. Außerdem sollte der Porträtmodus erwähnt werden, da dieser auf den meisten modernen Handys im Allgemeinen ziemlich gut ist und in diesem Fall auch die Unschärfeeffekte ziemlich weich sind, während das Hauptmotiv dennoch vom Hintergrund getrennt wird. Die Optionstools und Funktionen in der Kamera-App sind sehr umfangreich und die Presets sind eine schöne Ergänzung.

Meiner Meinung nach sollte das Telefon mit seiner eigenen Nothing-Benutzeroberfläche verwendet werden, zusätzlich dazu, dass Nothing OS aktiv die Glyphenleiste auf der Rückseite nutzt, und mit einer transparenten Hülle, um den ungewöhnlichen Cyberpunk-Look zu zeigen, wo großartige Neuigkeiten kommen, da eine davon enthalten ist. Im Gegensatz zu leistungsstarken High-End-Handys versteht Nothing, dass ein neues Telefon Schutz benötigt und sofort genutzt werden sollte. Das verleiht dem Telefon eine sehr deutliche visuelle Identität, und man erkennt ein Nothing-Handy schon aus der Ferne. Die uns bereitgestellten Testproben waren in Weiß und ich liebe diese Designentscheidung, aber für andere Geschmacksstil sind auch Schwarz, Blau und Pink erhältlich.

Das Betriebssystem, oder besser gesagt die Benutzeroberfläche, ist immer noch Android 16 und extrem schnell und flüssig. Die stark unterschiedlichen Icons und Themen lassen dieses Handy futuristisch wirken, genau wie seine Vorgänger, und das liebe ich ebenfalls. Es fühlt sich sehr techniklastig an, ist aber gleichzeitig überraschend leicht zu verstehen und zu bedienen, und ich habe festgestellt, dass ich das Telefon ausnahmsweise nicht nach meinem Geschmack ändern und anpassen musste. Es verwendet Pop-up-Bilder und ist im Allgemeinen äußerst intuitiv, wobei Nothing drei große Upgrades garantiert.

Werbung:

Der Aluminiumrahmen schützt die Seiten, während das IP64-zertifizierte Telefon GG7i-Frontglas und Panda Glass 1681 sowie einige recht große Lautsprecher hat. Apropos Lautsprecher: Sie sind laut (also richtig laut) und etwa 20 % Lautstärke reichen für mich mehr als aus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ganz verstehe, warum sie so laut sein müssen, aber zumindest sind sie klar und präzise, besonders beim Sprechen. Der Speicher ist UFS 3.1, im Gegensatz zu einigen günstigen Modellen, die NVMe-Speicher verwenden, und es sieht so aus, als wäre der WLAN-Standard 6 und nicht 7, obwohl die Bluetooth-Unterstützung bis 5.4 gestiegen ist. Der Prozessor ist ein achtkerniger Snapdragon 7s Gen 4, aber ich muss zugeben, dass ich beim Wechsel zu einem anderen neuen Gerät mit auf dem Papier deutlich leistungsstärkeren CPU kaum einen Unterschied gespürt habe. Nichts hat wirklich eine ausgezeichnete Optimierung geliefert.

Der Akku ist mit 5080mAh ziemlich riesig, aber das Einzige, was er nicht hat, ist kabelloses Laden. Das Display-Panel ist ein AMOLED mit 120 Hz, misst 6,78" mit einer Auflösung von 1260x2800 Pixeln, das bei 4500 nits erreicht, und durch die Art, wie das Nothing OS Apps wie YouTube behandelt, fühlt sich der Bildschirm noch größer an.

Du solltest es nicht einfach kaufen, weil es schnell und schön zum Starren ist oder weil es anders aussieht. Du solltest es kaufen, denn der Preis-Leistungs-Effekt ist großartig und du hast nicht das Gefühl, dass es an ihm mangelt, wie bei den meisten Einsteigerhandys. Ich kann verzeihen, dass es keine E-SIM hat, denn ein sehr kohärentes Erlebnis wie dieses ist zu diesem Preis selten verfügbar.

Werbung: