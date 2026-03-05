Nichts Kopfhörer (a)

Ich habe keine persönlichen Erfahrungen mit Nothing Headphones (1), aber als sie vor einiger Zeit auf den Markt kamen, wurden sie weltweit gelobt, weil sie trotz eines relativ hohen Einführungspreises alles verkörpern, was Verbraucher an Nothing lieben. Sie verschieben die ästhetischen Grenzen mit eindrucksvollen Designs, denken über den Tellerrand hinaus und sind bereit, etablierte Normen mit einer offeneren Strategie herauszufordern.

Und es scheint funktioniert zu haben – Kopfhörer (1) sind ebenfalls ein Verkaufserfolg, aber gleichzeitig könnte man leicht argumentieren, dass ein Headset, das knapp unter 300 Pfund kostet, einfach zu teuer für viele ist, um überhaupt relevant zu sein. Genauso wie Nothing es mit der (a)-Serie in ihrer Smartphone-Reihe gemacht hat, machen sie dasselbe mit Kopfhörern.

Hier ist Nothing Headphone (a), ein Headset, das seinem teureren großen Bruder sehr ähnlich sieht, aber für etwa 100 Pfund weniger eingeführt wird.

Glücklicherweise bleiben die allgemeinen Schlüsselelemente des Designs erhalten. Physische Tasten befinden sich entlang der Ränder der riesig quadratischen Ohrmuscheln, was Ihnen Zugang zu ANC, Lautstärke und einer Vielzahl anderer Funktionen bietet. Es funktioniert hervorragend, und dieses analoge Nutzerparadigma ist etwas, das man jeden Tag bemerkt und schätzt. Wirklich.

Auch die Konstruktion selbst ist solide. Ich hätte mir etwas mehr PU-Schaumstoff unter der Oberseite gewünscht, um mehr Polsterung zu haben, da der Druck von oben auf den Schädel nach ein paar Stunden spürbar ist, aber es ist viel bequemer als viele andere Kopfhörer in derselben Preisklasse. Allerdings ist es etwas schade, dass sie nicht zu etwas Portablerem zusammengefaltet werden können und dass Nothing keine Hülle für den Verbraucher enthalten hat. Ja, sie sind günstiger als die Nothing Headphone (1), aber sie sind trotzdem nicht gerade günstig. Man bekommt eine wirklich dünne Tasche, und das war's, und man fühlt sich ein bisschen albern, wenn man aus der Tasche etwas nimmt, das wie eine schicke Krankheitstasche aus einem RyanAir-Flugzeug aussieht, mit der ein Headset für etwa 200 Pfund transportiert wird.

Abgesehen davon ist es schwer, ihnen etwas auszusetzen. Sie sind IP52-zertifiziert gegen Regen, wiegen etwas über 300 Gramm, was man auf dem Kopf kaum bemerkt, und der Akku hält etwa 75 Stunden mit aktiver Geräuschunterdrückung. Alles in allem haben sie also ziemlich solide Spezifikationen.

Im Inneren finden wir 40-mm-Custom-Treiber mit LDAC- und Hi-Res-Zertifizierung, unterstützt von Nothings eigenem statischen räumlichen Audiosystem. Zusätzlich zu den oben genannten ausgefeilten Codecs haben wir auch sowohl AAC als auch SBC, und sie sind mit Bluetooth 5.4 ausgestattet, das sowohl eine solide Reichweite als auch eine scharfe Verbindung ermöglichte, sowohl über eine einzelne als auch über zwei Geräte im Testfenster.

Sogar das Mikrofon, das mit sogenanntem "ENC", einer Art Rauschalgorithmus, in drei separate Einheiten unterteilt ist, funktionierte sehr gut, und ich war wirklich positiv überrascht von dem täglichen Gebrauchsszenario mit langen Gesprächen mit Freunden und Familie, Musik- und Podcast-Wiedergaben sowie fortlaufender Lautstärkeanpassung und Ähnlichem über die zuvor beschriebenen Tasten.

Es gibt zusätzliche EQ-Einstellungen für diejenigen, die die Nothing-App herunterladen, und man kann sogar den Button an der Seite als Verschluss für die Kamera verwenden, auch wenn man kein Nothing-Handy hat – man muss die Kamera nur vorher geöffnet haben. Es sind die kleinen Dinge, oder?

Nothing Headphone (a) gehört zu den besseren, halbwegs günstigen Headsets, die ich seit langem getestet habe. Ich sage "semi", weil dieser Preis für ein Kopfhörer-Set nicht wirklich als billig, sondern eher als günstiger eingestuft werden kann. Das gesagt, sind das wirklich solide Kopfhörer, die aus dem Wunsch heraus entstanden sind, ästhetisch hervorzustechen, aber genauso sehr das Produkt nach den tatsächlichen Wünschen und Vorlieben des Verbrauchers zu gestalten.

Deshalb ist es wirklich, wirklich einfach, sie zu empfehlen, obwohl Nothing uns eigentlich einen Fall hätte geben sollen...