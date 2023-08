NHL 24 Hands-off-Vorschau: Eine frostige Rückkehr oder ein würdiger Nachfolger?

Die NHL-Serie war schon immer das dritte Rad in EAs Reihe der jährlichen Sporteinführungen nach FIFA (jetzt EA Sports FC) und Madden NFL. Im Jahr 2021 schaffte das Spiel endlich den Sprung von der Ignite-Spiel-Engine zu Frostbite, und seitdem haben eine Reihe von inkrementellen Verbesserungen die Messlatte für die langjährige Eishockeyserie nach einer langen Zeit des Beinahe-Einfrierens höher gelegt.

NHL 24 scheint keine Quantensprünge zu bieten, aber es scheint, als gäbe es genug Upgrades, dass Eishockeyfans wieder in Betracht ziehen sollten, Geld für die diesjährige Ausgabe auszugeben.

Der kanadische Verteidiger Cale Makar ist der diesjährige Cover-Athlet.

Der diesjährige Cover-Athlet ist Cale Makar von der Colorado Avalanche, aber obwohl es ein Verteidiger ist, der das Spiel anführt, kommen viele der Verbesserungen in der Offensivzone. Senior Creative Director Mike Inglehart verspricht dank des neuen Exhaust Engine "ein komplett überarbeitetes Spielerlebnis". Das ist natürlich eine eklatante Übertreibung, aber der Versuch, die Intensität und den körperlichen Verschleiß des Sports einzufangen, scheint Wunder für das Gameplay zu bewirken.

Die Änderungen bestehen aus zwei Elementen, einem sogenannten Substained Pressure System und Goalie Exhaustion. Fangen wir mit den Torhütern an. Wenn Sie es schaffen, einen kontinuierlichen Druck aufrechtzuerhalten, werden sie, genau wie die Skater, müde und verlieren Energie (was an einem sichtbaren Balken zu sehen ist). Faktoren wie Seiterpässe, Schussversuche und die Zeit, die sie in der Zone verbringen, bringen sie an ihre Grenzen und können letztendlich der Schlüssel sein, um den Puck an den vielen Schichten von Schutzausrüstung und Schaumstoff vorbei zu quetschen. Dennoch können sie dank einiger neuer verzweifelter Paraden das eine oder andere Wunder aus dem Ärmel ziehen, wie ein Gameplay-Clip zeigt, der den dänischen Torhüter Frederik Andersen in voller Kraft zeigt.

In den klassischen NHL-Spielen waren Torhüter oft Monster, die jeden Puck fraßen, den man ihnen schickte. Eine Folge des Gameplays im Arcade-Stil, das zu einer Fülle von Chancen führte. Die Torhüter wirkten in den letzten Spielen realistischer, aber leider hat dies auch zu vielen Toren geführt. Es bleibt zu hoffen, dass das neue System ein ausgewogeneres Erlebnis bietet.

Die Torhüter werden jetzt unter anhaltendem Druck müde, könnten aber immer noch in der Lage sein, eine Wunderparade zu vollbringen.

Die Substained Pressure System belohnt Teams, die den Druck aufrechterhalten, mit schnelleren Pässen und einem Fähigkeitsschub. Auf dem Eis erscheinen AR-Grafiken, die ab 30 Sekunden herunterzählen, was Sie nutzen können, um den Druck wirklich zu erhöhen. Manchmal erinnert es fast an eine mittelalterliche Belagerung, wenn die Verteidiger Pucks wie Katapulte abfeuern und die Flügelspieler versuchen, von der Flanke aus anzugreifen. Hoffentlich wird das neue System dazu beitragen, die Meta des Spiels von dem Hin- und Her-Stil wegzubringen, der die letzten Veröffentlichungen geprägt hat.

Die Entwickler verrieten ihre Inspirationsquelle für dieses neue Feature mit einem Clip von Dallas vs. Toronto aus der letztjährigen NHL-Saison, in der die Kanadier unter Druck standen, sich aber durchsetzen konnten. Um den Schwung zu stoppen, musst du den Puck für mehr als fünf Sekunden aus der Zone bringen (was sowieso oft genug Zeit für einen Linienwechsel ist) oder ein Face-Off bekommen. Persönlich denke ich, dass es ein sehr vielversprechendes System zu sein scheint, aber es muss auf jeden Fall zuerst ausprobiert werden.

Auch das Kontaktsystem hat eine interessante Überarbeitung erhalten. Du kannst jetzt leichtere Tackles ausführen, indem du den rechten Analogstick leicht bewegst. Dies bringt den Gegner aus dem Gleichgewicht und ermöglicht es Ihnen oder einem Mitspieler, den Puck mit dem Stock zu greifen. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in den Strafraum gehen, aber das bedeutet nicht, dass die großen Treffer, bei denen Sie den Analogstick weit nach hinten ziehen, um Schwung aufzubauen, nicht nützlich sind. Ein gut getimter Treffer zehrt an der Ausdauer des Receivers, was dazu beiträgt, das Spiel zu Ihren Gunsten zu kippen.

Ein gut getimter Treffer beflügelt nicht nur die Menge, sondern raubt dem Receiver auch die Ausdauer.

Die letzte erwähnenswerte Gameplay-Neuerung ist das Total Control Layout, , das es einfacher macht, Highlight Reel Moves und freche kleine Details auszuführen. Es gibt auch ein Vision Passing System, , das sich auf realistischere Pässe zu konzentrieren scheint. Die Distanz des Passes und die Fähigkeiten des Spielers spielen eine größere Rolle bei der Bestimmung der Genauigkeit, während die ersten Pässe, die Torhüter und Verteidiger oft in verwirrte Eiskunstläufer verwandeln, etwas intuitiver geworden sind. Schließlich ist es jetzt einfacher, den Torwart zu kontrollieren, wenn du als einer spielst, z. B. in Be A Pro. Sie können nun Ihre Position verschieben und dann automatisch wieder an ihren Platz zurückkehren, als ob Sie von einem Gummiband gehalten würden. Das macht eigentlich sehr viel Sinn, da man mit der klassischen Steuerung leicht komplett aus der Position geraten kann.

Hier verlassen wir das Eis, und sofort wird es weniger interessant, da uns bei der Präsentation eine ganze Reihe von Live-Service-Schlagworten entgegengeworfen wurden. Es gibt jetzt Crossplay (wenn auch nicht über Konsolengenerationen hinweg) in World of CHEL (WOC) und Hockey Ultimate Team (HUT), WOC bekommt sogar einen Battle Pass mit Saisons und jede Menge kosmetischen Gegenständen - zumindest kann man verdiente Gegenstände auf das nächste NHL 25 und anscheinend auch zukünftige Editionen übertragen.

In HUT Moments kannst du klassische NHL-Momente durchspielen und Belohnungen verdienen. In dem vorgestellten Szenario, das am 15.04.19 spielt, spielen Sie das NHL-Debüt von Cale Makar nach. Es gibt drei Ziele:



Machen Sie 8 Schnappschüsse



Erziele ein Tor mit C. Makar



Gewinne das Spiel



Wenn das aufregend klingt, dann großartig! Aber für mich klingt es so langweilig, wie es nur sein kann, und ich fühle mich sofort an das ebenso glanzlose FUT Moments erinnert, das letztes Jahr in die FIFA-Serie eingeführt wurde.

Die Zuschauer werden dynamischer auf das Geschehen auf dem Eis reagieren.

Die Präsentation bietet 75 neue Torjubel, mit denen Sie nach einem Tor auf die lächerlichste Weise handeln und wahrscheinlich einen schweren Treffer von einem frustrierten Gegner erzielen können. Flex Moments nennt EA diese von Fortnite inspirierte Ergänzung. Doch nicht nur die Spieler drehen durch, denn die Zuschauer werden nun lebendiger, wenn der Gegner einen Elfmeter bekommt, oder schreien nach einem Schuss, wenn die Zeit zum Beispiel im Powerplay knapp wird. Das engagiertere Publikum baut auf der ganzen Idee der Intensität auf, die die Gameplay-Add-ons charakterisiert, und das gesamte Publikum brüllen zu hören, als sich die Heimmannschaft auf ein Powerplay vorbereitete, hat mich positiv zurückgelassen.

Während Eishockeyfans sich wahrscheinlich wenig für Battle Passes und kosmetische Gegenstände interessieren, scheinen das neue Gameplay und die atmosphärischen Ergänzungen sehr vielversprechend zu sein, da sie darauf abzielen, die Intensität und Körperlichkeit einzufangen, die in vielerlei Hinsicht die Essenz des Eishockeys ausmachen. Es lohnt sich wahrscheinlich, sich auf den 6. Oktober zu freuen, wenn NHL 24 für Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheint.