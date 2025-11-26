NFL-Spieler wurde wegen eines Schlags in die Leiste gegen den Rivalen gesperrt, mit einer Ablöse, die einem Spielgehalt entspricht

HQ

Der NFL-Spieler der Carolina Panthers, Tre'von Moehrig, wurde wegen eines Tiefschlags gegen Jauan Jennings von den San Francisco 49ers mit einem Spiel ohne Bezahlung gesperrt. Moehrig, ein 26-jähriger Spieler auf der Position des Safetys, traf Jennings nach einem Spielzug im vierten Viertel in die Leiste, und die NFL bestrafte ihn wegen unsportlichen Verhaltens.

Konkret erklärte die American Football League, dass Moehrig gegen "Regel 12, Abschnitt 3, Artikel 1, die für 'jede Handlung gilt, die den allgemein verstandenen Grundsätzen des Sportsgeistes widerspricht', einschließlich unter anderem "einen Schlag, einen Unterarm oder das Treten gegen einen Gegner.""

Man kann den Moment hier (in Zeitlupe) sehen, und es ist ziemlich schmerzhaft, zuzusehen...

Nach diesem Moment reagierte Jennings, indem er Moehrig ins Gesicht schlug, was ihm ebenfalls eine Geldstrafe, aber keine Sperre einbringen könnte. Moehrig wird ein Spiel verpassen, das Spiel am Sonntag gegen die Los Angeles Rams... und wird daher für dieses Spiel nicht bezahlt, was ihn laut EFE eine Million Dollar kosten könnte.

Die NFL warnte ihre Spieler, dass sie unsportliche Einstellungen härter verfolgen und bestrafen würden. Dies ist die dritte Sperre aus diesen Gründen in dieser Saison. Der erste war für Jalen Carter, Defensive Tackle der amtierenden Meister Philadelphia Eagles, der vor Beginn des Spiels in Woche 1 gegen die Dallas Cowboys, das die Saison eröffnete, auf das Trikot des gegnerischen Quarterbacks Dak Prescott spuckte, was ihm eine Spielsperre und eine Geldstrafe von 57.222 Dollar einbrachte.