NFL-Spieler Marshawn Kneeland von den Dallas Cowboys stirbt unerwartet im Alter von 24 Jahren

Marshawn Kneeland, NFL-Spieler der Dallas Cowboys, ist am 6. November im Alter von 24 Jahren unerwartet verstorben. Das teilte sein Team mit, ohne die Todesursache zu nennen. "Marshawn war ein geliebter Teamkollege und Mitglied unserer Organisation. Unsere Gedanken und Gebete für Marshawn sind bei seiner Freundin Catalina und seiner Familie."

Die niederschmetternde Nachricht war ein völliger Schock für alle in der NFL. Kneeland spielte erst in seiner zweiten Saison für die Cowboys und wurde in der zweiten Runde des NFL Drafts 2024 aus West-Michigan ausgewählt. Er hatte 18 Spiele bestritten, davon vier in der Startelf, und 26 Tackles absolviert. Er hatte erst am vergangenen Dienstag in einem Spiel gegen die Arizona Cardinals seinen ersten Karriere-Touchdown erzielt.

Kneelands Agent, Jonathan Perzley, sagte, er habe "erschüttert, um zu bestätigen, dass mein Klient und liebster Freund Marshawn Kneeland letzte Nacht verstorben ist. Ich habe gesehen, wie er sich von einem hoffnungsvollen Jungen in Western Michigan mit einem Traum zu einem angesehenen Profi für die Dallas Cowboys hochkämpfte. Marshawn steckte sein Herz in jeden Snap, jedes Training und jeden Moment auf dem Feld. Jemanden mit seinem Talent, seinem Geist und seiner Güte zu verlieren, ist ein Schmerz, den ich kaum in Worte fassen kann.

Mein Herz schmerzt für seine Familie, seine Teamkollegen und alle, die ihn geliebt haben, und ich hoffe, dass sie in dieser unvorstellbaren Zeit die Unterstützung der gesamten Fussballgemeinschaft spüren. Ich bitte Sie, seinen Lieben die Privatsphäre und das Mitgefühl zu geben, die sie brauchen, während sie diesen enormen Verlust betrauern."