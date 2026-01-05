NFL-Regular Season endet - Endstand und Wildcard-Spielplan

HQ

Die Regular Season der NFL ist beendet, und die Pittsburgh Steelers sicherten sich mit einem Touchdown in der letzten Minute gegen die Baltimore Ravens den vierten Platz in den AFC-Play-offs und sicherten sich damit einen Platz für die Wild-Card-Runde, die diese Woche vom 10. bis 13. Januar stattfindet.

Als Dominoeffekt sicherten sich die Carolina Panthers den letzten NFC-Playoff-Platz, ohne überhaupt am Sonntag zu spielen, und beendeten damit eine der unvorhersehbarsten NFL-Saisons seit Jahren, die viele Experten für eine der unvorhersehbarsten NFL-Saisons halten.

Der Weg zum Super Bowl ist nun festgelegt: Die Top-Seed der beiden Konföderationen (Denver Broncos in der AFC und die Seattle Seahawks in der NFC) qualifizieren sich für die Divisional-Runden, während die anderen 12 Teams, jeweils sechs aus jeder Division, in der Wild-Card-Runde aufeinandertreffen:

AFC-Tabelle



Broncos (14-3)

Patriots (14-3)

Jaguars (13-4)

Steelers (10-7)

Texans (12-5)

Bills (12-5)

Chargers (11-6)



NFC-Tabelle



Seahawks (14-3)

Bears (11-6)

Eagles (11-6)

Panthers (8-9)

Rams (12-5)

49ers (12-5)

Packers (9-7-1)



NFL Wild-Card-Rundenspielplan:

Samstag, 10. Januar



Los Angeles Rams gegen Carolina Panthers (22:30 CET, 21:30 GMT)



Sonntag, 11. Januar



Green Bay Packers gegen Chicago Bears (2:00 CET, 1:00 GMT)



Buffalo Bills gegen Jacksonville Jaguars (19:00 CET, 18:00 GMT)



San Francisco 49ers gegen Philadelphia Eagles (22:30 CET, 21:30 GMT)



Montag, 12. Januar



Los Angeles Chargers gegen New England Patriots (2:00 MET, 1:00 GMT)



Dienstag, 13. Januar



Houston Texans gegen Pittsburgh Steelers (2:15 CET, 1:15 GMT)

