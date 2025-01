HQ

Der brasilianische Star Neymar Júnior, der früher bei Barcelona und Paris Saint-Germain spielte, ist eines der bekanntesten Gesichter aus der Saudi Pro League, die seit 2023 bei Al Hilal spielt. Neymar hat jedoch aufgrund seiner Kreuzbandverletzung im Oktober 2023 mit Brasilien kaum gespielt und wurde nun aufgrund von Einschränkungen bei den Spielern nicht für die saudische Liga registriert, was bedeutet, dass er nur in der asiatischen Champions League spielen kann.

Al-Hilal arbeitet daran, Neymar zum Bleiben zu bewegen, und sogar die Saudi Pro League versucht, ihn zumindest dazu zu bringen, bei einem anderen saudischen Klub zu unterschreiben, in der Hoffnung, Neymar zum Botschafter für die Weltmeisterschaft 2034 in Saudi-Arabien zu machen. Givemesport berichtet jedoch, dass Neymar in Vorgesprächen ist, um den Kontinent zu wechseln und zum Chicago Fire FC in der MLS zu gehen.

Diesen Berichten zufolge ist Chicago Fire der einzige Verein, der Neymar auf seiner "Discovery List" hat, ein Prozess, der ihnen das exklusive Verhandlungsrecht einräumt. Inter Miami, das bereits die ehemaligen Barcelona-Spieler Leo Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets und Jordi Alba hat, wäre natürlich daran interessiert, Neymar zu verpflichten und die "MSN" wieder zu vereinen, aber andere Finanzkontrollen könnten dies verhindern.

Chicago Fire, gegründet 1998, gewann den MLS-Titel in seinem Debütjahr, hat aber seit dem Supporters' Shield im Jahr 2003 (vor den Playoffs als bestes Team der regulären Saison ausgezeichnet) keinen großen Titel mehr gewonnen. Fire hat seit 2017 die Playoffs nicht mehr erreicht, aber Neymar könnte das Team verstärken.

Chicago Fire hat einige Monate Zeit, um über Neymar zu verhandeln, da das MLS-Transferfenster vom 31. Januar bis zum 23. April öffnet.