Neymar hat mehr als 11.000 Stunden in Counter Strike 2 verbracht

HQ

Mit seiner kürzlichen Rückkehr zu Santos in Brasilien, dem Verein, bei dem er aufwuchs, bis er vor mehr als 10 Jahren beim FC Barcelona unterschrieb, sind alle möglichen Spekulationen über seine Zukunft aufgekommen. Gerüchten zufolge hat der brasilianische Spieler einen Sechsmonatsvertrag unterschrieben, um im Sommer nach Europa zurückkehren und für die Weltmeisterschaft bereit sein zu können. All das hat zu neuen Berichten geführt, die ihn mit einer Rückkehr in die katalanische Hauptstadt in Verbindung bringen.

Allerdings hat Neymar seit Jahren eine Vielzahl von Verletzungen erlitten, unter anderem an den Bändern des Sprunggelenks und des Knies. Seine Zeit bei Al-Hilal war aufgrund von Verletzungen ziemlich katastrophal, wo er in anderthalb Jahren nur sieben Spiele absolvierte. Inmitten all dieses Geredes hat der brasilianische Podcast Flow Games ein Foto von Neymars Steam-Konto mit 11.342 Stunden in Counter-Strike 2 gezeigt, was 472 Tagen entspricht. Die Fortsetzung von Counter Strike kam am 27. September 2023 in die Kinos, daher scheint es für ihn physisch unmöglich, so viele Stunden gespielt zu haben. Vielleicht ist er nicht nur auf dem Platz ein Zauberer...

Es sieht so aus, als hätte er zwischen Verletzungen und Verletzungen viel Zeit zum Spielen gehabt. Es ist eine Tatsache, die das Sportmanagement von Barça mit Deco an der Spitze berücksichtigen müsste, wenn sie erwägen, ihn im Sommer zu verpflichten. Es wird notwendig sein zu sehen, wie er sich gegen Santos schlägt, wenn er seine körperliche Form wiedererlangt, um ihn beurteilen zu können.