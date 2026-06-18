Neymar bestätigte, dass er am Samstag das Pflichtspiel Brasiliens gegen Haiti verpassen wird

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Es ist offiziell: Neymar wird nicht nach Philadelphia reisen, um Brasiliens zweites Spiel der Weltmeisterschaft gegen Haiti zu bestreiten. "Er wird in New Jersey bleiben, um die letzte Phase seines Genesungsprozesses zu optimieren", bestätigte der brasilianische Fußballverband (CBF) am Donnerstag in einer Stellungnahme.

Es ist erst ein Tag vergangen, seit Neymar, der sich vor der Weltmeisterschaft eine Wadenverletzung zulitt (am 17. Mai, einen Tag bevor Trainer Carlo Ancelotti seinen Kader bekannt gab) und mit dem Training auf dem Platz begann, auch wenn er nicht an taktischen Trainings teilnahm, wahrscheinlich für das Pflichtspiel gegen Haiti am Samstag, den 20. Juni um 02:30 Uhr MES, 01:30 Uhr BST.

Neymar hat seit dem 17. Oktober 2023 nicht mehr in der A-Nationalmannschaft gespielt, als er sich das vordere Kreuzband und den Meniskus am linken Knie riss, was auch seine kurze Zeit in der Saudi Pro League ruinierte. Die Erwartungen an den 34-jährigen Spieler sind hoch, aber manche bezweifeln, dass er wieder so leistungsfähig ist wie früher... und dafür muss Brasilien sich für die K.o.-Runde qualifizieren, was nach dem 1:1-Unentschieden gegen Marokko keine Garantie mehr ist.