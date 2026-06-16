Neymar musste heute zum ersten Mal für die Weltmeisterschaft trainieren, da er für die Gruppenphase ausfiel

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Neymar wurde in letzter Minute in Carlo Ancelottis Kaderliste für die Weltmeisterschaft aufgenommen, und eine Woche später verletzte er sich erneut, was Zweifel aufkommen ließ, ob er in letzter Minute durch einen anderen Spieler aus Brasiliens Vor-Liste ersetzt werden würde. Am Ende geschah das nicht, und Brasilien hat bereits bei der Weltmeisterschaft debütiert und 1:1 gegen Marokko gespielt. Aber Neymar war nicht da.

Tatsächlich hat Neymar laut GeGlobo bis jetzt, am Dienstag, den 16. Juni, keine körperliche Trainingsarbeit gemacht und wird wahrscheinlich in den anderen beiden Gruppenstatge-Matches nicht auftreten. Das brasilianische Medium berichtet, dass Brasiliens Nummer 10 zum ersten Mal seit der Ankunft der Nationalmannschaft in New Jersey, USA, zur Weltmeisterschaft auf dem Platz trainierte, einige Übungen machte und Bälle kickte, aber nicht an taktischen Aktivitäten teilnahm.

Laut GeGlobo betont die CBF (Brasilianische Fußballkonföderation) hinter den Kulissen, dass Neymar nicht nur seine Verletzung behandelt, sondern auch körperlich innerhalb der durch seine Wade auferlegten Einschränkungen trainiert und sich darauf konzentriert, nicht zu viel Muskelzustand zu verlieren, wobei er sich auf Herz-Kreislauf-Übungen konzentriert.

Was steht als Nächstes für Brasilien bei der Weltmeisterschaft 2026 an:



Brasilien gegen Haiti: Samstag, 20. Juni, 02:30 CEST, 01:30 BST



Schottland gegen Brasilien: Donnerstag, 25. Juni, 00:00 Uhr MES, 23:00 Uhr BST (Mittwoch)



Nach dem 1:1-Unentschieden gegen Marokko liegt Brasilien auf dem dritten Platz in der Gruppe, mit Schottland als Gruppenführer nach einem 1:0-Sieg gegen Haity. Neymar wird in diesen Spielen nicht erwartet und strebt eine Rückkehr für die zweite Hälfte des Turniers ab dem Achtelfinale an...