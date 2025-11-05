Mamdani fordert Trump nach historischem Wahlsieg in New York heraus: "Drehen Sie die Lautstärke auf!"

HQ

Der designierte Bürgermeister von New York City, Zohran Mamdani, verschwendete keine Zeit, um Präsident Donald Trump ins Visier zu nehmen, und signalisierte damit den Beginn dessen, was sich zu einer der bestimmenden politischen Rivalitäten der nächsten drei Jahre entwickeln könnte.

"Donald Trump, da ich weiß, dass du zuschaust, habe ich vier Worte für dich: Dreh die Lautstärke auf!", sagte Mamdani am Dienstagabend vor einer Menge jubelnder Anhänger in Brooklyn, kurz nachdem er zum Sieger der Bürgermeisterwahl der Stadt erklärt worden war.

Ein neuer Bürgermeister tritt gegen einen mächtigen Präsidenten an

Mit 34 Jahren ist Mamdani der jüngste Bürgermeister in der Geschichte New Yorks und einer der schärfsten Kritiker der Trump-Regierung. Er baute seinen Wahlkampf darauf auf, die Einwanderungspolitik des Bundes und das, was er den "Verrat des Präsidenten an den Amerikanern der Arbeiterklasse" nannte, zu bekämpfen.

"Wenn irgendjemand einer von Donald Trump verratenen Nation zeigen kann, wie man ihn besiegen kann, dann ist es die Stadt, die ihn hervorgebracht hat." sagte Mamdani. "Und wenn es einen Weg gibt, einen Despoten in Angst und Schrecken zu versetzen, dann ist es durch die Demontage genau der Bedingungen, die es ihm ermöglicht haben, Macht anzuhäufen."

Trump hat unterdessen sein Präsidentschaftsprogramm immer wieder genutzt, um politische Gegner anzugreifen. Vor der Wahl drohte er, die Bundesmittel für New York City zu kürzen, falls Mamdani, der sich selbst als demokratischer Sozialist bezeichnet, gewählt würde.

Demokraten gewinnen nach wichtigen Wahlsiegen an Boden

Mamdanis Sieg kam zu einem Zeitpunkt, an dem die Demokraten am Dienstag drei wichtige Rennen gewannen, was den ersten Schwung der Partei seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus vor neun Monaten markierte.

Der neue Bürgermeister hat eine ehrgeizige Wirtschaftsagenda versprochen, um die Lebenshaltungskostenkrise in New York anzugehen, und schlägt einen Mietstopp, eine allgemeine Kinderbetreuung und erweiterte staatliche Eingriffe in den privaten Sektor vor.

Trotz der sich abzeichnenden Konfrontation mit Washington schlug Mamdani einen trotzigen Ton an. "Also hören Sie mir zu, Präsident Trump", sagte er. "Um zu einem von uns zu gelangen, musst du durch uns alle hindurchgehen."