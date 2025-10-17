Planung der Weltmeisterschaft 2026 nicht von "politischer Erneuerung" betroffen, nachdem Trump eine Verlegung der Spiele vorgeschlagen hatte

HQ

Die Weltmeisterschaft 2026 wird in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada ausgetragen. Obwohl es sich um eine gemeinsame Weltmeisterschaft handelt, werden die Vereinigten Staaten mehr Austragungsorte haben als die anderen, nämlich 11 von 16 Austragungsstädten und 48 der 104 Spiele, einschließlich des Finales. Und einige von ihnen befinden sich natürlich in von den Demokraten kontrollierten Städten, die weiter von Donald Trumps Einfluss in Bezug auf Einwanderungs- und Kriminalitätsinitiativen entfernt sind.

Letzten Monat sagte der republikanische Präsident, dass er in Erwägung ziehen würde, WM-Spiele aus Städten zu verlegen, die nicht mit ihrer Einwanderungs- und Kriminalitätspolitik zusammenarbeiten, und sagte: "Wenn ich denke, dass es nicht sicher ist, werden wir es in eine andere Stadt verlegen." Ein Reporter des Weißen Hauses erwähnte zwei Städte, San Francisco und Seattle. Und letzte Woche brachte Trump das Thema wieder auf und erwähnte Boston.

Ungeachtet dessen, was Trump sagt, wäre dies jedoch nicht möglich, so John Kristick, Co-Head of Global Events bei Playfly Sports Consulting, der die gemeinsame Bewerbung der USA, Kanadas und Mexikos für die FIFA für die Weltmeisterschaft 2026 leitete, gegenüber Reuters, dass die Planungen, die seit fast einem Jahrzehnt im Gange sind, von "politischen Returen" nicht beeinflusst werden.

"Die Tickets sind bereits im Verkauf. Seit fast einem Jahr werden Hospitality-Pakete verkauft", wies Kristick Trumps Ideen zurück. Und die FIFA hatte zuvor erklärt, dass sie das letzte Wort darüber habe, ob die Weltmeisterschaft 2026 verschoben wird, und die Sicherheit in die Verantwortung der Regierungen überlasse.