New Game+, eine PUBG-Kollaboration, und der Schwierigkeitsgrad Nightmare wurden für Dying Light: The Beast versprochen

Nach seiner Einführung vor etwa einem Monat hat Dying Light: The Beast einen großen Erfolg gehabt. Das Spiel wurde von den Kritikern gut aufgenommen und erreichte auch schnell den Meilenstein von einer Million verkauften Exemplaren, und das ist auch nur der Anfang für den Titel.

Entwickler Techland hat eine Roadmap für das Spiel geteilt, die sich über die nächsten 11 Wochen erstreckt. Warum 11 Wochen, fragst du dich? Dies führt uns im Grunde in die erste volle Woche des neuen Jahres, vom 16. Oktober bis zum 7. Januar, um genau zu sein.

Was kommt also auf uns zu? Die große Neuerung ist ein New Game+ -Modus und ein noch schwierigerer Schwierigkeitsgrad namens Nightmare. Es wird sogar Legend Levels zu bewältigen geben, eine PUBG Mobile Zusammenarbeit zu erleben, Ray-Tracing-Unterstützung auf dem PC, neue Animationen für die Waffenausführung, Verbesserungen der Grafik und der Lebensqualität und vieles mehr.

Es wird auch eine Reihe von Community-geführten Herausforderungen geben, die als Call of the Beast angesehen werden, und was hier auf uns zukommt, wird in einer Pressemitteilung Folgendes erklärt.

"Im Laufe der Kampagne werden Spieler auf der ganzen Welt wöchentliche Ziele annehmen, die Teamwork, Beharrlichkeit und die Kraft der Dying Light-Community feiern. Jede Herausforderung bietet exklusive Belohnungen, die direkt in der Spieltruhe der Teilnehmer erscheinen, sobald die Ziele erreicht sind. Von neuen Waffen bis hin zu einzigartigen Auto-Skins bringt jede Woche neue Überraschungen und Gründe, den gemeinsamen Erfolg der Community zu feiern. Um die wöchentlichen Belohnungen zu erhalten, müssen die Spieler in dieser Woche zum Ziel beitragen.

"Wenn ihr mit der Community zusammenbleibt, um mindestens 17 der 22 Ziele zu erreichen, erhaltet ihr eine geheime legendäre Belohnung, die die Spieler am Ende des Events erhalten. Wenn die Community 20 Ziele erreicht, erhält jeder, der an mindestens einer Herausforderung teilgenommen hat, alle Belohnungen, unabhängig davon, wann er mit der Teilnahme an Call of the Beast begonnen hat!"

Schauen Sie sich die Roadmap für Dying Light: The Beast unten an.