Dying Light: The Beast hat angeblich bereits eine Million verkaufte Exemplare erreicht

Techland scheint mit Dying Light: The Beast bereits einen Gewinner zu haben. Das nächste Kapitel der Serie, das ursprünglich als DLC für Dying Light 2: Stay Human geplant war, bevor es sich zu einem komplett separaten Spiel entwickelt, wird diese Woche in voller Länge veröffentlicht, aber das genaue Datum könnte einige von euch überraschen.

Wir sagen das, weil Techland jetzt enthüllt hat, dass Dying Light: The Beast bereits eine Million verkaufte Exemplare in Form von Vorbestellungen erreicht hat. Ja, das Spiel hat siebenstellige Verkaufszahlen erreicht und ist noch nicht einmal erschienen.

Um diesen Meilenstein zu markieren, ist Techland der Meinung, dass es unnötig ist, bis Freitag zu warten, um spielen zu können, und hat daher eine Planänderung angekündigt und das weltweite Veröffentlichungsdatum auf Donnerstag, den 18. September, vorverlegt, genauer gesagt um 17:00 Uhr BST/18:00 Uhr MESZ.

Aber das ist noch nicht alles, Techland verrät auch, dass jeder, der das Spiel vorbestellt hat, berechtigt ist, die Apex Car Skin zu beanspruchen, die ein im Dunkeln leuchtendes Aussehen mit sich bringt, um das Reisen um Castor Woods bei Sonnenuntergang noch unvergesslicher zu machen. Der kleine Haken ist, dass ihr diesen Skin erst am 20. September im Spiel beanspruchen könnt, wenn er unter Dying Light Outpost erhältlich sein wird.