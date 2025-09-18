HQ

Parkour, Zombies und Horror-Vibes. Wenn man es auf den Punkt bringt, hat die Dying Light -Serie eine großartige Kernprämisse, was wahrscheinlich ein Hauptgrund dafür ist, warum sie weiterhin gedeiht und ein Fan-Favorit bleibt.

Nach dem letzten Dying Light 2: Stay Human dient das nächste Kapitel eher als Notlösung, da Dying Light: The Beast kein nummeriertes Threequel ist, kein vollwertiges Abenteuer und die Geschichte des ursprünglichen Helden der Serie aufgreift und abschließt. Ja, wir sprechen von Kyle Crane, der es in diesem Spiel schafft, der Gefangenschaft und Folter zu entkommen, die er in den letzten 13 Jahren überlebt hat, indem er letztendlich die Ereignisse von Dying Light: The Following miteinander verbindet und die Zeitlinie über Dying Light 2: Stay Human hinaus erweitert.

HQ

Techland hatte dieses Spiel ursprünglich als Erweiterung für Dying Light 2 geplant, entschied sich aber letztendlich dafür, dass es sich zu etwas Größerem und Eigenem entwickeln kann, und obwohl man sehen kann, wie dies in Bezug auf Erzählung und Geschichte zustande kam, fühlt es sich in Bezug auf das Gameplay manchmal etwas rudimentär und begrenzt an.

Werbung:

Was die Prämisse der Handlung betrifft, so findet sich Crane nach der Flucht aus der Gefangenschaft und den Fängen des grausamen Bösewichts, der als Baron bekannt ist, in einem schönen europäischen Gebiet namens Castor Woods wieder. Es gibt eine beeindruckende und architektonisch schöne Altstadt, verschiedene Campingplätze, glitzernde Flüsse, die das Land durchschneiden, dichte Wälder und Wälder, die die städtischen Elemente polarisieren, und wie zu erwarten, wird all dies von Horden wilder und mörderischer Infizierter untergraben, die das Land durchstreifen. Crane flüchtet in diesen konfliktreichen Zufluchtsort mit der Absicht, zuerst zu überleben und sich dann an dem Mann zu rächen, der ihm über ein Jahrzehnt lang so viel Schmerz zugefügt hat.

Sich an einem Mann zu rächen, der eine kleine Armee kontrolliert, ist keine leichte Aufgabe, also verbündet sich Crane mit anderen Menschen und lernt bald, dass sein eigenes Überleben daran gebunden ist, mächtige infizierte Stämme zu besiegen, die als Chimeras bekannt sind, die, wenn sie Crane besiegt werden, Blutproben nehmen und sich selbst injizieren können, um gefährlicher zu werden und neue Fähigkeiten freizuschalten. Wie, fragen Sie sich vielleicht? Die Experimente des Baron an Crane verwandelten ihn in eine Art halb Mensch, halb infizierte Kreatur, die sich wie ein normaler Mensch verhalten kann, dann aber auch "Hulk-out" und zu einem unaufhaltsamen Monster wird, das von Wut angetrieben wird.

Die Erzählschleife dreht sich also im Grunde um die Idee, die Baron zu verfolgen, Chimeras zu besiegen und stärker zu werden und letztendlich auf Rache zu sinnen, während sie gelegentlich vom Kernpfad ablenkt, um Nebenziele zu erreichen und mehr darüber zu erfahren, was die Experimente der Baron hervorgebracht haben und wie Crane in die Gleichung passt. Es ist ein Story-Setup, das funktioniert, und für die Zeit, die du damit verbringst, die Hauptereignisse zu verfolgen, wirst du auch dann unterhalten bleiben, wenn es mit telegrafiertem Verrat, offensichtlichen Wendungen und all den anderen typischen Action-Story-Elementen gefüllt ist, mit denen wir so vertraut sind.

Werbung:

Was das Gameplay betrifft, so ist es sehr Dying Light, wie Sie es kennen. Und das ist keine schlechte Sache. Die Parkour- und Bewegungssuite ist alles, was man sich von Assassin's Creed -Spielen wünscht, und bietet hervorragende Bewegungen, die, wenn sie gemeistert werden, sich lohnend und aufregend anfühlen. Der Kampf ist anspruchsvoll und erfordert strategisches Denken (da Crane ein Mann gegen eine Armee von Bedrohungen ist), auch wenn er auch diese großartige knochenbrechende Nahkampf-Action hat, die zwar grausam ist, aber auch alles ist, was man sich von einem Zombie-Erlebnis wünscht. Es gibt Crafting- und Survival-Elemente, aber sie sind nicht überwältigend und überwältigend bis zu dem Punkt, an dem man kein Risiko eingehen möchte. Außerdem gibt es hier einen Angstfaktor, der nicht ignoriert werden kann, ein Element, das, wenn das Sonnenlicht verblasst oder man in klaustrophobische und dunkle Tunnel eintritt, anfängt, sich davor zu fürchten, welche schrecklichen Kreaturen dort leben, wo das Licht nicht hinkommt. Es ist eine ausgezeichnete Balance, die Zombieland -artige Action mit Momenten kombiniert, die die gleiche Angst hervorrufen wie 28 Years Later, als es seinen Alpha-Zombie einführte.

Außerdem schätze ich es, dass Techland Ihre Zeit nicht mit unnötig komplexen Fortschritten verschwendet. Es gibt zwei Fertigkeitsbäume, die Crane durchlaufen können, wobei der erste an den typischen Erfahrungsfortschritt gebunden ist, der durch das Abschließen von Missionen und Aktivitäten in der offenen Welt verdient wird, um bessere Züge und Fähigkeiten freizuschalten, die die menschliche Seite von Crane betreffen. Dann gibt es noch das Beast -Element, bei dem du jedes Mal, wenn du einen Chimera in einem Bosskampf tötest, separate Punkte erhältst, die du verwenden kannst, um diese halb infizierte Seite von Crane zu verbessern. Das können neue Fähigkeiten sein oder einfach die Möglichkeit, Beast Mode nach Belieben zu aktivieren, anstatt es sofort zu aktivieren, wenn sich die Beast Bar füllt. Der optimierte Fortschritt gilt auch für Ausrüstungsverbesserungen, da es auch hier nicht viel Komplexität gibt, es ist ein sehr einfaches Sammeln von Ressourcen und Schrott und deren Verwendung, um Ausrüstung herzustellen oder die Qualität der Ausrüstung zu verbessern. Wenn überhaupt, ähnelt es eher einem Action-Adventure-Spiel, dem Fähigkeitsbaum und dem Crafting-System, das man oft in RPGs findet.

Diejenigen, die mit Dying Light -Spielen nicht vertraut sind, werden wahrscheinlich die Beast Mode -Mechanik zu schätzen wissen, da sie fast eine Ausfallsicherheit für das Überleben ist, bei der Crane, wenn es schwierig wird, zu einem unermüdlichen Monster wird, das Infizierte ohne Reue in Stücke reißt. Erfahrene Fans würden sich vielleicht wünschen, dass es ein stärkeres Pro-und-Contra-System für diese Mechanik gäbe, da sie sehr mächtig ist, also wäre vielleicht eine Mechanik von Vorteil, bei der Crane Beast Mode verwendet, desto mehr von seiner Menschlichkeit verliert er, oder etwas Ähnliches. So wie es aussieht, ist es ein großartiges Werkzeug, um Bosse zu bekämpfen und einen Raum von infizierten Bedrohungen und so weiter zu befreien.

Während meiner Zeit als Dying Light: The Beast war ein Bereich, der mich nicht wirklich begeistert hat, die offene Welt. Auch hier ist es eine wunderschöne und atemberaubende Umgebung mit vielen städtischen und natürlichen Orten, die man besuchen kann, aber es ist auch ziemlich langweilig und es fehlt an Abwechslung. Abgesehen davon, dass du die Orte besuchst, die die Geschichte und die Nebenquests von dir erwarten, musst du oft einfach Verstecke freischalten - in der Regel nach Abschluss eines Parkour-Durchquerungsrätsels -, gefährliche Dark Zones erkunden, um seltenere Ressourcen zu finden, zufällige Weltbegegnungen abhaken, die nur sehr wenig Belohnung bieten, oder Militärkonvois plündern. Nach etwa einer Stunde Erkundung der Welt stellen Sie fest, dass Dying Light: The Beast am besten auf ausgetretenen Pfaden erlebt wird, da es alles in allem nicht viel Grund gibt, sich in die Wildnis zu wagen. Sicher, das bedeutet, dass es keine Checklisten-Mentalität gibt, wenn man eine Ubisoft -ähnliche offene Welt fertigstellt, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass Castor Woods auch ein wenig eindimensional ist.

HQ

Aber das ist genau das Richtige für Dying Light: The Beast, denn wenn man all diese Gedanken im Hinterkopf behält, macht es immer noch Spaß, es zu spielen. Der Nervenkitzel, die Karte zu lernen und seine eigenen Parkour-Routen zu finden, denen man folgen kann, die Angst, im Zenit der Nacht von Volatiles gejagt zu werden, den Schädel eines Zombies mit Schlagringen in Stücke zu schlagen und einem Chimera den Kopf abzureißen - all das sind Elemente, die dich beschäftigen und unterhalten. Ist es eine massive Verbesserung gegenüber der Dying Light -Formel oder ein Fortschritt gegenüber dem, was Dying Light 2: Stay Human kürzlich angeboten hat? Nein, überhaupt nicht. Aber ist es immer noch ein Riesenspaß zu spielen, ein einfacher, leicht zu erlernender Titel, der genug Tiefe hat, um Sie dazu zu bringen, zurückzukehren und weiterzuspielen. Ja, ohne Frage. Die Formel Dying Light bleibt ein Highlight, auch wenn sie immer näher an die Notwendigkeit großer Innovationen heranrückt.