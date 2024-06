Neues Zelda auf der Nintendo Direct angekündigt, mit der Prinzessin spielbar

Es sah aus wie das gemunkelte A Link to the Past / A Link Between Worlds Remaster für die Switch, aber nein, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ist ein neuer Top-Down-Zelda-Eintrag mit dem visuellen Stil von Link's Awakening Remake und mit seinen beiden wichtigsten neuen Funktionen, die bereits im Titel vorhanden sind.

Die erste, dass Zelda als Besitzerin des Triforce der Weisheit der spielbare Hauptcharakter sein wird, wobei Link dieses Mal fehlt. Die zweite, dass der Tri Rod ihr Kräfte verleihen wird, um Objekte in der Welt zu replizieren, in einem neuen Versuch, einen neuen Spielstil zu schaffen, wie der Produzent der Serie, Eiji Aonuma, erklärt.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erscheint am 26. September exklusiv für Nintendo Switch.