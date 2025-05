Neue Verletzung bei Can Barça: Ferran Torres verpasst Saisonabschluss

HQ

Die Offensive des FC Barcelona war bis zum Schluss der Saison die ganze Saison über verletzungsfrei. Der erste war Robert Lewandowski und jetzt ist es Ferran Torres. Der valencianische Spieler wurde am frühen Morgen wegen einer Blinddarmentzündung notoperiert. Wie der Verein bestätigte, wurde die Operation im Krankenhaus von Barcelona unter der Aufsicht des Medizinischen Dienstes von Barça zufriedenstellend durchgeführt.

Der Verein bestätigte in einer offiziellen Erklärung, dass der ehemalige Spieler von Manchester City das heutige Derby gegen Espanyol und auch das Spiel gegen Villarreal am Sonntag verpassen wird. Torres hat eine großartige Saison hinter sich, als er von der Bank kam, und als er Lewandowski ablöste, hat er unter Hansi Flick mehr als geliefert. Im Clasico am Wochenende war er einer der besten Spieler des Spiels, lieferte drei Vorlagen und erzielte wichtige Tore, wie im Pokalfinale.

Wir wünschen ihm eine baldige Genesung.