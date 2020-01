Neue Spiele der Mario-Brüder fanden 2019 jeweils über 5 Millionen Switch-Fans

Nintendos Geschäftsbericht brachte uns viele interessante Neuigkeiten, darunter die beachtliche Geschwindigkeit, mit der sich die Switch nach wie vor verbreitet, die enorme Anzahl an Pokémon-Fans und angenehme Überraschungen in Bezug auf neue Titel. Trotzdem wollen wir abschließend noch einmal einen Überblick über die anderen exklusiven Spiele der Plattform geben, die Nintendo in den letzten Monaten auf den Markt gebracht hat.

Am beachtlichsten ist die Tatsache, dass Mario Kart 8 Deluxe laut offiziellen Angaben mit 22,96 Millionen verkauften Exemplaren das Jahr 2019 beendete. Es ist bei weitem das meistverkaufte Nintendo-Switch-Spiel, obwohl das Original auf der Wii U bereits 8,44 Millionen Spieler anzog. Das erfolgreichste Game der Reihe bleibt vorerst weiterhin Mario Kart Wii mit 37,24 Millionen Verkäufen. Wir bleiben gespannt darauf, ob womöglich noch diese Generation ein Mario Kart 9 kommt.

Die zweite gute Nachricht für Nintendo und Fans des grünen Klempners Luigi ist, dass Luigi's Mansion 3 trotz eines etwas verhaltenen Starts bereits mehr als 5 Millionen Exemplare verkauft hat. Mit 5,37 Millionen Verkäufen gelangt Marios unerschrockener Bruder in die Top 10 der meistverkauften Exklusivspiele der Switch. Die Ghostbuster-Abenteuer von Luigi und Fluigi durch die verschiedenen Stockwerke des Spukhotels zeigen einen großartigen Sinn für Humor und die eigenen Ursprünge, was die Spieler entsprechend wertzuschätzen wissen. Das Ergebnis impliziert, dass der neueste Titel in absehbarer Zukunft die 6,16 Millionen von Luigi's Mansion 2 (3DS) überschreiten wird.

Mit dem 5-Millionen-Meilenstein wurde auch Super Mario Maker 2 ausgezeichnet, obwohl es das gleiche Genre, wie New Super Mario Bros. U Deluxe bedient. Das Spiel zur Erstellung eigener Plattform-Levels ist mit 5,04 Millionen Exemplaren aus dem vergangenen Jahr gegangen und hat damit schon fast seinen Vorgänger eingeholt. Der Wii-U-Klassiker konnte 2019 5,85 Millionen melden.

Ring Fit Adventure zeigt seine Muskeln, Zelda und Fire Emblem werfen einen Blick auf ihre Vergangenheit

Das Fitness-Experiment Ring Fit Adventure steht ebenfalls hoch im Kurs, was vielleicht nicht unbedingt abzusehen war. Obwohl der Titel im vollgepackten Oktober veröffentlicht wurde, trainieren über 2,17 Millionen Sportler mit der Switch. Man muss hierbei betonen, dass das Game ausschließlich physisch verkauft wurde, da man die im Paket erhältlichen Gadgets zum Spielen benötigt.

In der gleichen Zeit konnte Fire Emblem: Three Houses etwa 2,58 Millionen Spieler anziehen, die sich in Kürze mit der Erweiterung der Silbergrauen Wölfe beschäftigen werden. Professor Byleth aus dem Spiel ist übrigens seit kurzem auch in Super Smash Bros. Ultimate als spielbarer Charakter enthalten, was der Titel eigentlich gar nicht mehr braucht. Das neue Smash ist bereits der meistverkaufte Ableger der Serie, doch weitere Inhalte treiben die Verkäufe voran.

Schließlich haben wir noch The Legend of Zelda: Link's Awakening, das den Zenit der ursprünglichen (2D-)Zelda-Ableger (A Link Between Worlds) mit 4,19 Millionen Einheiten übertrifft. Das sagt einiges über die Akzeptanz der Benutzer in Bezug auf klassische Mechaniken aus und hilft Nintendo vielleicht bei weiteren Remakes der Serie.

Welches dieser Spiele habt ihr 2019 gespielt?

Quelle: Nintendo (1), (2), (3).