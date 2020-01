Nintendo Switch übertrifft Verkaufszahlen der Xbox One und verringert Abstand zur PS4

Nintendo hat heute Morgen den Finanzbericht ihres letzten Geschäftsquartals veröffentlicht und eine beachtliche Weihnachtssaison 2019 vorgewiesen. Die Berichte enthalten mehrere interessante Fakten, die wir in verschiedenen Nachrichten aufteilen werden.

Die erste Meldung betrifft die Konsolenverkäufe der Nintendo Switch, die laut dem Unternehmen auf 52,48 Millionen gestiegen sind. Damit konnte der Hybrid nach 34 Monaten die Verbreitung der Xbox One einholen, wie der angesehene Niko-Partners-Analyst Daniel Ahmad verrät. Microsoft selbst veröffentlicht seit einigen Jahren keine Verkaufszahlen zu ihrer Hardware mehr, trotzdem scheint der Experte eine ungefähre Vorstellung davon zu besitzen.

Ein weiterer interessanter Trend, der von Ahmads Informationen widergespiegelt wird, ist das Verkaufstempo - also wie schnell ein Produkt bestimmte Verkaufsmagen passiert. In dieser Hinsicht holt die Nintendo Switch ein wenig Abstand zur PS4 ein. Nach dem erfolgreichen Start im Jahr 2017 kommt die Switch dem erstaunlichen Momentum der Wii immer näher.

Die Veröffentlichung von Titeln, wie The Legend of Zelda: Link's Awakening, Luigi's Mansion 3 und vor allem Pokémon Schild/Schwert - zusammen mit dem neuen und günstigeren Nintendo-Switch-Lite-Modell - konnte diese Ergebnisse ebenfalls vorantreiben (allerdings liefen natürlich auch bei Microsoft und Sony entsprechende Weihnachtskampagnen). Es bleibt abzuwarten, wie Nintendo die Dynamik in 2020 beibehalten will, da die Konkurrenten Ende des Jahres ihre nächsten Maschinen präsentieren werden.

Nintendo Switch und die Nintendo Switch Lite.

Quelle: Nintendo (1, 2, 3).