Netgear Nighthawk M3

Bereits im Jahr 2023 haben wir den tragbaren 5G-Router von Netgear, den Nighthawk M6 Pro, getestet, der seine Gaming-Untermarke verwendete, um dem Verbraucher deutlich zu machen, dass besonderer Fokus darauf gelegt wurde, die gesamte Leistung sowohl aus der Form als auch aus den verfügbaren 5G-Netzen herauszuholen. Aber es kostete auch über Hunderte von Pfund, was in vielen Fällen selbst für den leidenschaftlichsten Benutzer einfach zu ausschließend ist.

Netgear hatte dies kommen sehen, da sie es jetzt erneut mit einer viel budgetfreundlicheren Version des gleichen Kernkonzepts versuchen, dem M3, der immer noch 5G-Netzwerke nutzt, um unterwegs als Router zu fungieren.

Und auf den ersten Blick ist es kein großes Opfer. Es hat ungefähr die gleichen Abmessungen, das gleiche kleine Panel, mit dem Sie auf eine Reihe von Schlüsseleinstellungen zugreifen können, ohne ein Smartphone oder Ähnliches in Zusammenarbeit mit einer App verbinden zu müssen, und viele der gleichen Funktionen.

Natürlich gibt es Unterschiede, die muss es geben. Dies ist WI-FI 6, nicht WI-FI 6E, aber es gibt tatsächlich TS-9-Ports, die es daher ermöglichen, das Richtungssignal mit RFI-Antennen zu verstärken. Die theoretische Bandbreite ist etwas geringer. Aber das war's auch schon.

Was Sie erhalten, ist die gleiche Konstruktion, das gleiche Design, das gleiche Display und die gleiche Akkulaufzeit, die 13 Stunden beträgt. Das ist ziemlich anständig. Der Router selbst ist ein Dualband-AX3600 WI-FI 6-Design mit einer Geschwindigkeit von 2,5 Gbit/s und Platz für 32 angeschlossene Geräte.

Ist es eine echte Alternative zu einem festen Heimnetzwerk? Es ist sehr schwer zu sagen, aber Netgear selbst scheint es nicht als Ersatz zu positionieren, sondern bewirbt den M3 als Alternative für riskante öffentliche Verbindungen oder als Backup, falls das Breitband für Ihr Haus ausfällt.

Zu diesem Zweck ist es ziemlich einfach, sich hier zu begeistern. Der Snapdragon SDX62-Chipsatz von Qualcomm ist derselbe wie im M6 Pro, sodass er sowohl effizient als auch reaktionsschnell im Einsatz ist. Das 2,4-Zoll-LCD-Display ermöglicht den Zugriff auf schöne Schnelleinstellungen und es sind einige Sicherheitsfunktionen integriert, wie z. B. das integrierte VPN.

Auch die Ergebnisse sind zuverlässig. Wir haben mit einer Daten-SIM von Three getestet und waren mit der Abdeckung und der Geschwindigkeit insgesamt zufrieden. Netgear verspricht 90 Quadratmeter, was am oberen Ende liegt, wenn Sie an den äußersten Extremen testen, aber für die durchschnittliche Wohnung, das Landhaus oder unterwegs ist die Abdeckung tatsächlich in Ordnung, und die Durchdringung an Wänden ist ebenfalls solide.

Wir haben keine Geschwindigkeiten gesehen, die mit der 1-Gbit/s-Verbindung bei 5G und 455 Mbit/s bei 4G vergleichbar sind wie bei der M6 Pro, aber es gibt eine Reihe von Faktoren, die es insbesondere beim 5G-Test schwierig machen, auf akribische Weise echte, vergleichbare Ergebnisse zu erzielen. Wir haben 5G-Tests mit 752 Mbit/s gesehen, es ist also klar, dass Sie bei einer soliden Verbindung ziemlich hohe Geschwindigkeiten erleben werden, aber das hängt von vielen Faktoren ab.

Was wir sagen können, ist, dass sich der M3 immer noch etwas teuer anfühlt, 450 Pfund sind nicht zu verachten. Aber Sie sparen etwa 300 £, wenn Sie sichM6 Pro dafür entscheiden, und die Opfer sind sehr gering. Wenn Sie also jemand sind, der einen 5G-Router wirklich gebrauchen kann und auf stabile, schnelle Verbindungen steht, ist es schwierig, mit dem Finger auf die Hardware oder Funktionalität zu zeigen.