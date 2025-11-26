Die kommende Assassin's Creed-Reihe hat ihren ersten Schauspieler gefunden

Diesen Sommer berichteten wir, dass Ubisoft und Netflix sich darauf geeinigt haben, eine TV-Serie basierend auf den beliebten Assassin's Creed-Spielen zu produzieren, angeführt von David Wiener (Halo, Homecoming, The Killing) und dem Emmy-nominierten Roberto Patino (DMZ, Westworld, Sons of Anarchy).

Seitdem haben wir nicht mehr viel gehört, aber jetzt beginnt sich die Lage offenbar zu bewegen. Laut Deadline ist der Schauspieler Toby Wallace (The Society, Eden) das erste bestätigte Darstellermitglied der Serie und hat damit eine der Hauptrollen übernommen. Allerdings sollten wir nicht unbedingt erwarten, dass es jemand aus den Spielen ist, da die Serie als ziemlich eigenständig gilt, und als sie im Juni angekündigt wurde, wurde sie in der Pressemitteilung wie folgt beschrieben:

"Die Live-Action-Serie The Assassin's Creed ist ein hochoktaniger Thriller, der sich um den geheimen Krieg zwischen zwei schattenhaften Fraktionen dreht: Die eine will die Zukunft der Menschheit durch Kontrolle und Manipulation bestimmen, die andere kämpft für den Erhalt des freien Willens. Die Serie begleitet Figuren durch entscheidende historische Ereignisse, während sie darum kämpfen, das Schicksal der Menschheit zu gestalten."

Die Produktion beginnt 2026 und findet in Italien statt, daher scheint es wahrscheinlich, dass wir in naher Zukunft von weiteren Besetzungen hören werden.