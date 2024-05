Netflix zeigt Beverly Hills Cop: Axel F in neuem Trailer

HQ

Jedermanns Lieblingspolizist ist zurück, und anscheinend so schlagfertig wie zu Beginn seiner Eskapaden in der Blütezeit der 80er Jahre. Die Rede ist natürlich von Axel Foley, dem Hollywood-Cop, der am 3. Juli nach 30 Jahren Abwesenheit endlich zurückkehrt.

An seiner Seite sind wieder Billy Rosewood und John Taggart, gespielt von den zurückkehrenden Richtern Reinhold und John Ashton. Gemeinsam finden sie sich erneut auf dem heißen Stuhl wieder, als sie sich mit einem Neuling in der Polizei zusammentun, der von keinem Geringeren als Joseph Gordon-Levitt dargestellt wird.

Man kann mit Fug und Recht sagen, dass wir lange dachten, Eddie Murphys glorreiche Tage seien vorbei, aber Beverly Hills Cop: Axel F sieht so aus, als könnte es etwas Old-School-, Spaß-Action bieten, und wir sind vorsichtig aufgeregt. Schauen Sie sich den Trailer unten an.

Freust du dich auch auf mehr Hollywood-Cops?