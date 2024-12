Netflix sichert sich die exklusiven US-Rechte an der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027 und 2031

HQ

Netflix setzt stark auf Live-Sportereignisse, wie z. B. den Boxkampf zwischen Mike Tyson und Jake Paul oder die NFL-Spiele, die sie zu Weihnachten streamen werden. Doch gerade wurde der bisher größte Schritt bekannt gegeben, um sich sowohl als Sportplattform als auch als Unterhaltungs- und Gaming-Plattform zu etablieren: Netflix hat sich die exklusiven US-Rechte für die nächsten beiden FIFA Frauen-Weltmeisterschaften gesichert.

Heute wurde bekannt gegeben, dass die nächste Weltmeisterschaft in den Jahren 2027 und 2031 in den USA exklusiv auf Netflix übertragen wird. Es ist das erste Mal, dass Netflix sich die Exklusivrechte für einen Sportwettbewerb sichert, und zwar für einen so wichtigen wie die Frauen-Weltmeisterschaft.

Seit der FIFA die Weltmeisterschaft im Jahr 1991 ins Leben gerufen hat, sind die USA das Land, das die Weltmeisterschaft am häufigsten gewonnen hat, vier der neun Ausgaben, wobei Spanien der aktuelle Titelverteidiger der Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland ist.

"Dies ist ein Meilenstein für die Rechte der Sportmedien", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. "Als große Marke und neuer langfristiger Partner der FIFA hat Netflix ein sehr starkes Engagement für die Förderung des Frauenfussballs gezeigt. Diese Vereinbarung ist ein starkes Signal für den wahren Wert der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft und des weltweiten Frauenfussballs."

Das Abkommen gilt nur exklusiv für die USA sowie Puerto Rico mit doppelter Ausstrahlung in Englisch und Spanisch. Neben der Live-Berichterstattung über alle Spiele wird Netflix aber auch Dokumentarserien im Vorfeld beider Turniere produzieren, die sich auf das weltweite Wachstum des Frauenfussballs konzentrieren.

Hoffentlich erhalten auch Fans auf der ganzen Welt Zugang zu diesen Dokumentationen, obwohl die Rechte an der Frauen-WM an viele verschiedene Medienkanäle außerhalb der USA verteilt werden.

Es bleibt zu hoffen, dass Netflix auch seine Serverkapazität verbessert, wenn die Frauen-Weltmeisterschaft 2027 vom 24. Juni bis 25. Juli 2027 in Brasilien stattfindet. Derzeit geben viele Zuschauer an, dass sie Schwierigkeiten haben, die wenigen Live-Events live zu sehen, und reichen nach dem Spiel Paul gegen Tyson sogar eine Sammelklage ein. Der Austragungsort für die WM 2023 ist noch nicht bekannt.

Netflix schenkt dem Fußball bereits viel Aufmerksamkeit, mit den jüngsten Veröffentlichungen von Dokumentationen über David Beckham, Neymar, Boca Juniors oder die Saudi Pro League, gefolgt von Dokumentationen über Vinícius Jr. und José Mourinho im nächsten Jahr.