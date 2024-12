Netflix setzt zu Weihnachten auf NFL, um ein weltweites Publikum zu erreichen

HQ

NFL und Weihnachten sind in den USA schon lange eng miteinander verbunden. Die reguläre Saison im American Football endet Anfang Januar, der Super Bowl folgt im Februar. Die 17. von 18 Spielwochen wird zwischen dem 25. und 31. Dezember ausgetragen, zwei Spiele finden am ersten Weihnachtsfeiertag, Mittwoch, dem 25. Dezember, statt.

Kansas City Chiefs (Super-Bowl-Sieger in diesem Jahr) gegen Pittsburgh Steelers und Baltimore Ravens gegen Houston Texans. Mariah Carey wird zu Beginn auftreten und Beyoncé wird in der Halbzeit ihres Heimspiels in Houston auftreten).

Diese beiden Spiele werden am 25. Dezember weltweit live über Netflix übertragen, in mehreren Sprachen, darunter Spanisch, Französisch und Deutsch, und es wird in jeder Abonnementstufe enthalten sein.

Netflix setzt auf Sport und Live-Events

Dieses "Weihnachtsgeschenk" ist das erste Mal, dass Netflix ein NFL-Spiel live überträgt, aber es wird nicht das letzte Mal sein, da der aktuelle Vertrag bis 2026 läuft.

"Letztes Jahr haben wir uns entschieden, eine große Wette auf Live einzugehen und massive Fangemeinden in den Bereichen Comedy, Reality-TV, Sport und mehr zu erschließen", sagte Bela Bajaria, Chief Content Officer von Netflix. Der erfolgreichste in diesem Jahr war der Boxkampf zwischen Mike Tyson und Jake Paul... So sehr, dass Millionen von Menschen Schwierigkeiten hatten, es live zu sehen, was zu einer Sammelklage gegen den Streamer-Riesen führte.

Hoffentlich sind die Server von Netflix am Weihnachtstag, dem "typisch größten Tag des Jahres von Netflix", stärker, auch wenn abzuwarten bleibt, wie viele Menschen es außerhalb der USA sehen werden, und innerhalb der USA, wie viele sich für Netflix entscheiden werden: Die Spiele werden auch im Fernsehen in den konkurrierenden Teamstädten und auf NFL+ zu sehen sein.

Die NFL erreicht immer mehr Menschen weltweit, wie die enormen Menschenmengen in London und München bei den NFL-Europastopps im Oktober zeigen. Beyoncé wird auftreten

Die NFL wird nicht aufhören, neue Dinge auszuprobieren, um neue Zuschauer anzuziehen, darunter Initiativen wie die Umwandlung des Live-Spiels in eine Simpsons-Episode letzte Woche...

Um wie viel Uhr finden die NFL-Weihnachtsspiele auf Netflix statt?

Interessiert an den Spielen? Dann haben wir gute Nachrichten, denn sie werden in Europa zu sehr vernünftigen Zeiten eintreten.

Chiefs vs. Steelers beginnt um 13:00 Uhr ET. Das ist 19:00 Uhr MEZ (Mitteleuropäische Zeit, eine Stunde weniger in Großbritannien).

Ravens gegen Texans wird um 16:30 Uhr ET angepfiffen. Das ist 22:30 Uhr MEZ (Mitteleuropäische Zeit, eine Stunde weniger in Großbritannien).

Wenn Sie sie nicht live sehen, bleiben die Spiele nach Ende des Livestreams 24 Stunden lang auf Netflix (nur 3 Stunden in den USA).