Wie die Simpsons in einer alternativen Echtzeit-Übertragung in die NFL einfielen

Die Simpsons übernahmen am vergangenen Montag die NFL und nutzten die Technologie von ESPN und Sony, um eine alternative Live-Übertragung eines American-Football-Spiels zwischen den Dallas Cowboys und den Cincinnati Bengals zu erstellen, aber es sah aus wie eine Simpsons-Episode - wenn die Simpsons in 3D wären und wie ein Videospiel aussähen.

Spaß beiseite, das besondere Event namens "The Simpsons Funday Football" war keine leichte Aufgabe. Es handelte sich nicht um einen Kurzfilm oder einen Sketch, sondern um eine echte Übertragung eines Live-Footballspiels – das mit 27:20 zugunsten von Cincinnati endete –, das man wie gewohnt auf ESPN oder "Simpsonified" auf Disney+ oder ESPN+ sehen konnte.

Alles in Echtzeit, mit Spielern, die sich in 3D-Charaktere verwandeln, in einer 3D-Umgebung, und sogar das Stadion ist völlig anders, die Springfield Atoms, wie im Cartoon zu sehen.

ESPN nutzt die Simpsons, um neue American-Football-Fans anzulocken

Fans der Simpsons konnten das Spiel auch dann genießen, wenn sie sich nicht für den Sport interessierten, und das ist genau der Sinn dieser Art von Initiativen: die Attraktivität der NFL zu erhöhen und neue Zuschauer anzuziehen.

Es hilft, dass die Simpsons von Menschen jeden Alters geliebt werden, und die Macher dieses "Funday Football" haben das Spiel wirklich gesteigert und den Bildschirm mit Cameos der Charaktere aus der TV-Serie gefüllt, darunter Homer und Bart, die alle jubeln und manchmal für jede Seite spielen, während die echten Komentaristen auch in gelbe Versionen ihrer selbst verwandelt wurden.

Das ist nicht ganz neu, da die NFL bereits ähnliche Schritte mit anderen Cartoon-Franchises unternommen hat, darunter SpongeBob oder letztes Jahr Toy Story. Natürlich besitzt Disney ESPN, den Sender, der die NFL überträgt, sowie die Simpsons, die derzeit nach mehr als 750 Episoden in der 36. Staffel ausgestrahlt werden.

Am nächsten Weihnachtstag wird ESPN das Gleiche mit einem NBA-Spiel tun, aber diesmal mit Disney-Figuren wie Mickey, Minnie, Donald, Pluto oder Goofy in Walt Disney World.