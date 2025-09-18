Netflix hätte die UFC übertragen können... Aber hier ist der Grund, warum es das nicht tat

HQ

Als die UFC begann, über ihren neuen Übertragungsvertrag zu verhandeln, erwarteten viele, dass Netflix der Spitzenreiter sein würde. Immerhin hatte der Streaming-Riese bereits einen massiven 10-Jahres-Vertrag über 5 Milliarden US-Dollar für WWE Monday Night Raw abgeschlossen, und sowohl UFC als auch WWE firmieren unter derselben Muttergesellschaft, der TKO Group Holdings.

Doch der Deal, der letztendlich zustande kam, war mit Paramount CBS: ein schwindelerregender Vertrag über 7,7 Milliarden Dollar, der alle UFC-Veranstaltungen für die nächsten sieben Jahre abdeckt. Während die Größe des Deals die Branche schockierte, hat TKO-Präsident und COO Mark Shapiro nun verraten, warum Netflix letztendlich auf die UFC verzichtet hat.

Der Hauptgrund? Volumen. Netflix, erklärt Shapiro jetzt im Podcast The Varsity, war nur an den großen UFC-Events (den nummerierten Pay-per-Views) interessiert und hatte kein Interesse daran, die gesamte Palette der Fight Night-Shows der Promotion zu übertragen.

"Es gab einen Moment der Enttäuschung", sagte Shapiro. "Wir waren Netflix ehrlich gesagt ziemlich nahe. Sie blieben dabei, dass sie die Menge nicht wollten... Sie waren auf der Suche nach großen Veranstaltungen. Man könnte uns ein Pay-per-View-Angebot machen, wir würden den Aufpreis zahlen, aber wir wollen die anderen 30 Fight Nights nicht übernehmen."

Milwaukee, Wisconsin - 18. Juli 2024: Dana White, CEO der Ultimate Fighting Championship auf dem Parteitag der Republikaner. // Shutterstock

Netflix hat erst vor kurzem seine Zehen in den Live-Sport getaucht, und seine Strategie konzentriert sich auf singuläre, hochkarätige Ereignisse und nicht auf die Berichterstattung über die gesamte Saison. Dieser Ansatz hat für den Streamer bei Events wie der Jake Paul vs. Mike Tyson-Karte und begrenzten NFL-Spielen funktioniert. Die regelmäßigen monatlichen Veranstaltungen der UFC passten jedoch nicht in dieses Modell.

Shapiro fügte hinzu, dass die UFC zwar offen dafür war, ihre Übertragungsrechte auf mehrere Partner aufzuteilen, das aber nie ideal war. Der Vorschlag von Paramount, das gesamte Portfolio der UFC-Events (einschließlich der Fight Nights) zu übernehmen, bot sowohl Skalierbarkeit als auch Werbung für CBS und Paramount+, was ihn für die bessere Wahl machte.

"Als CBS/Paramount anklopfte und sagte, dass sie alles mitspielen würden... Diese Vision war zu gut, um sie sich entgehen zu lassen", sagte Shapiro. Für die Fans bietet der Paramount-Deal auch den Vorteil, dass die Pay-per-View-Gebühren für große UFC-Veranstaltungen abgeschafft werden, was den Zugang zu Gelegenheitszuschauern erleichtert und möglicherweise die Piraterie eindämmt.

Kurz gesagt, Netflix hätte die UFC übertragen können, aber der Fokus des Streaming-Giganten auf Großveranstaltungen kollidierte mit dem hochkarätigen Zeitplan der UFC. Der Komplettpaket-Ansatz von Paramount hingegen erfüllte alle Kriterien und sicherte sich den rekordverdächtigen Deal in Höhe von 7,7 Milliarden US-Dollar. Glaubst du, dass es die richtige Entscheidung war?