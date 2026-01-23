Netflix bestätigt, dass Formula 1: Drive to Survive nächsten Monat für Staffel 8 zurückkehren wird.

HQ

Obwohl Testsitzungen für die Formel-1-Saison 2026 im Februar geplant sind, beginnt die eigentliche Hauptsaison erst im März, wenn der Große Preis von Australien vom 6. bis 8. März ausgetragen wird. Aber zum Glück für diejenigen, die verzweifelt nach F1-Action suchen, ist die Lieblingsdokumentarserie aller fast bereit für eine Rückkehr.

Netflix hat bestätigt, dass Drive to Survive ab dem 27. Februar für seine achte Staffel auf der Streaming-Plattform zurückkehren wird. Dies wird eine große Saison, da sie die vielen Personalwechsel bei Red Bull, McLarens Sieger- und Konstrukteurssaison, Max Verstappen am Saisonende, die Schwierigkeiten von Ferrari und die wenigen Siege gegen Mercedes-AMG sowie weitere wichtige Handlungsstränge dokumentiert.

Wir haben noch keinen Trailer für die Rückkehr von Drive to Survive, aber bleiben Sie dran, denn dieser Film wird zweifellos näher als weiter entfernt sein.