Nein, Mark Hamill wird im Zelda-Film nicht der König von Hyrule sein (soweit wir wissen)

Seit Freitag steht The Legend of Zelda Movie an der Spitze der weltweiten Trendthemen, aufgrund von Video-Leaks der ersten Tage am Set, die sowohl Kostümdesigns als auch Besetzungsentscheidungen bestätigt haben, die noch nicht offiziell bekannt gegeben wurden. Dies hat Nintendo und insbesondere Shigeru Miyamoto dazu gebracht, offizielle Bilder des Films zu zeigen, während sie um Geduld bitten, während die Dreharbeiten in Neuseeland weitergehen.

Gleichzeitig haben sich einige Menschen, die Aufmerksamkeit suchen, ins Internet gegriffen, um Schwindel über den Film zu verbreiten. Und obwohl geleakte Bilder faktische Informationen sind, sind Lügen das nicht, und wir sind verpflichtet, Leser und Fans sofort zu informieren, sobald wir eine entdecken. Genau das geschah mit einem angeblichen Bericht, dass Mark Hamill als König von Hyrule im Film besetzt werden würde, was kategorisch falsch ist.

Es ist ein Schwindel, der mehr als nur anekdotisch geworden ist, und bevor er Zweifel oder Verwirrung sät, hielten wir es für notwendig, ihn zu widerlegen. Bis jetzt ist nicht einmal die Besetzung von Dichen Lachman (die in den geleakten Videos zu sehen ist) bestätigt, sodass wir nicht wissen, ob sie die Rolle der Impa spielen wird oder ob sie eine Originalfigur im Film sein wird. Für den Moment müssen wir die einzigen beiden Rollen behalten, die Namen haben: Benjamin Evan Ainsworth (Link) und Bo Bragason (Zelda).