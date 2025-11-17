Nintendo und Sony Pictures reagieren auf Leaks, indem sie die ersten offiziellen Fotos aus dem The Legend of Zelda Movie Set teilen

HQ

Letzte Woche begannen sich geleakte Videos vom neuseeländischen Set von The Legend of Zelda Movie mit Benjamin Evan Ainsworth als Link und Bo Bragason als Prinzessin Zelda wie ein Lauffeuer zu verbreiten. Diese Bilder gaben uns nicht nur Hinweise darauf, wie beide Figuren auf der Leinwand aussehen werden, sondern bestätigten auch andere Darsteller des noch nicht angekündigten Films, wie die Severance-Schauspielerin Dichen Lachman, die vermutlich Prinzessin Zeldas Mentorin und Wächterin Impa sein wird.

Natürlich waren weder die Sony Pictures-Produktionsfirma noch Nintendo sehr erfreut darüber, dass bestimmte Informationen und Bilder im Voraus und ohne deren Kontrolle veröffentlicht wurden, und so müssen sie schnell reagiert haben, um den Medien und den Sendern die ersten offiziellen Bilder des Films mitzuteilen. Sie zeigen Link und Zelda, die als das Paar Charaktere aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild charakterisiert sind, was darauf hindeuten könnte, dass die Ästhetik, die sie für die gesamte Filmtrilogie beibehalten werden, auf den letzten beiden Hauptspielen der Reihe basieren wird.

Shigeru Miyamoto hat direkt mit Nintendos offiziellem Twitter-Account gesprochen, um um Ruhe zu bitten und das Gespräch wieder auf Kurs zu bringen: "Die Veröffentlichung ist noch einige Zeit entfernt, daher würden wir es begrüßen, wenn Sie geduldig warten und sich darauf freuen würden."

Auch wenn das Leck für die Produktion etwas unglücklich war, hoffe ich, dass es auch dazu führt, dass die gesamte Besetzung bald enthüllt wird.

The Legend of Zelda wird am 7. Mai 2027 in den Kinos erscheinen.