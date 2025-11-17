Durchgesickerte Setaufnahmen geben uns einen guten Eindruck von The Legend of Zelda Movie

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass das Live-Action The Legend of Zelda Movie in aktiver Produktion ist, und wie bei allem auf diese Weise werden bereits Leaks und Ausschnitte des Projekts weltweit verbreitet. Also natürlich, wenn du nichts verdorben haben willst, schau jetzt weg!

Laut YouTuber Gregasms sind zwei Videos aufgetaucht, die Bo Bragason im Kostüm als Princess Zelda und Benjamin Ainsworth als Link zeigen. Beide befinden sich in einem dichten und üppigen Wald, umgeben von Nebendarstellern, Statisten, Pferden und Produktionsteam, und auch wenn es kein klares Beispiel dafür ist, was der Film bieten wird, ist es zumindest ein Vorgeschmack darauf, was wir in etwa 18 Monaten in voller Länge sehen werden.

Die genaue Natur und Zusammenfassung des Films ist noch nicht bekannt, aber es wurde bereits erwähnt, dass der Film nur der erste Teil einer Trilogie von Ereignissen sein wird, die sogar fast gleich nacheinander gedreht werden könnten.

Freust du dich auf The Legend of Zelda Movie ? Er wird am 7. Mai 2027 Premiere feiern.